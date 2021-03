Jubilant Therapeutics annonce la nomination de Luca Rastelli, Ph.D., au poste de directeur scientifique

BEDMINSTER, N.J., 9 mars 2021 /PRNewswire/ -- Jubilant Therapeutics Inc. , une société biopharmaceutique qui fait progresser les modulateurs à petites molécules pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie et pour les maladies auto-immunes, a annoncé aujourd'hui la nomination de Luca Rastelli, Ph.D., au poste de directeur scientifique. Rattaché directement au poste de directeur scientifique, le Dr Rastelli dirigera tous les aspects de la R&D pour Jubilant Therapeutics et assurera la liaison scientifique avec l'entreprise auprès des investisseurs, des partenaires et du corps médical.

« Luca est un scientifique et un développeur de spécialités pharmaceutiques en oncologie très accompli et c'est un plaisir de l'accueillir dans l'équipe », a déclaré Syed Kazmi, Ph.D., président et directeur général de Jubilant Therapeutics. « Son expérience et son leadership dans la promotion de nouvelles thérapies ciblées seront essentiels à la concrétisation de notre vision d'entreprise. »

« Je suis ravi de rejoindre Jubilant Therapeutics et j'ai hâte de travailler avec la direction et les équipes scientifiques expérimentées pour faire avancer le développement de programmes passionnants et innovants de la société au stade clinique et au-delà », a déclaré Luca Rastelli, docteur en médecine.

Le Dr Rastelli apporte à Jubilant Therapeutics plus de 20 ans d'expérience dans la découverte et le développement de médicaments oncologiques, ainsi que dans le développement d'entreprises allant des start-ups aux grandes sociétés pharmaceutiques. Plus récemment, il était directeur scientifique chez Kleo Pharmaceuticals, où il a piloté tous les aspects de la R&D pour la société et a joué un rôle déterminant dans la mise au point d'un composé ciblant le CD38, basé sur la nouvelle technologie ARM de Kleo, pour le myélome multiple.

Auparavant, le Dr Rastelli était vice-président oncologie chez BioXcel Therapeutics, où il a contribué au succès de l'introduction en bourse de la société. Il a occupé plusieurs postes de direction de projets précliniques et cliniques chez Boston Scientifics, CuraGen, Sopherion et EMD Serono (Merck Serono). Il a dirigé le développement initial de l'inhibiteur c-MET TEPMETKO, approuvé pour le traitement des patients atteints de CPNPC positifs au METex14. Le Dr Rastelli a également participé au premier développement de l'anticorps immuno-oncologique BAVENCIO, un inhibiteur de PDL-1 approuvé pour plusieurs types de cancers. Il a reçu la bourse de recherche translationnelle lors du 25e anniversaire de l'American Brain Tumor Association pour ses travaux sur les tumeurs du médulloblastome au sein du service de neuro-oncologie du MD Anderson Cancer Center. Il est détenteur de plus de 10 brevets délivrés et est titulaire d'un doctorat en biologie moléculaire de l'Université de Genève.

À propos de Jubilant Therapeutics

Jubilant Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique tournée vers le patient qui fait progresser les modulateurs à petites molécules puissants et sélectifs pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie et pour les maladies auto-immunes. Son moteur de découverte avancé intègre une conception basée sur la structure et des algorithmes de calcul afin de découvrir et développer de nouvelles thérapies de précision contre des cibles de première classe et validées, mais difficiles à traiter au sein de populations de patients génétiquement définis. La direction et les équipes scientifiques de la société, animées d'un esprit d'entreprise, s'efforcent d'être rapides et efficaces en utilisant un modèle d'entreprise qui tire parti des compétences reconnues et synergiques de la chaîne de valeur et des services communs de Jubilant Pharmova Limited. Le siège social de Jubilant Therapeutics se trouve aux États-Unis, la société est dirigée par des leaders d'opinion et des membres du conseil consultatif scientifique de renommée mondiale. Pour obtenir davantage d'informations, veuillez consulter le site Web www.jubilanttx.com ou nous suivre sur Twitter @JubilantTx et sur LinkedIn .

