Jubilant Therapeutics et OneThree Biotech collaborent pour faire progresser l'oncologie de précision

- Une plate-forme d'IA basée sur la biologie découvre des biomarqueurs utilisés pour sélectionner des cibles optimales pour de nouvelles indications de cancer

- Jubilant Therapeutics fera entrer en clinique en 2021 un nouvel inhibiteur double du LSD1/HDAC6, le JBI-802

BEDMINSTER, NEW JERSEY et NEW YORK, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Jubilant Therapeutics Inc. (« Jubilant »), une société biopharmaceutique qui fait progresser les modulateurs à petites molécules pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie et dans les maladies auto-immunes, et OneThree Biotech, une société qui redéfinit la découverte de médicaments grâce à l'intelligence artificielle basée sur la biologie, ont annoncé aujourd'hui leur collaboration et l'achèvement réussi d'une étude axée sur l'identification de biomarqueurs spécifiques pour de nouvelles indications dans des populations ciblées de patients en oncologie.

Dans le cadre de cette collaboration, Jubilant Therapeutics a cherché à déterminer le mécanisme de son inhibiteur épigénétique double, potentiellement le premier de sa catégorie, qui cible le mélanome, le syndrome myélodysplasique (SMD) et la leucémie myéloïde aiguë (LMA) et sélectionne des sous-ensembles de tumeurs solides. En utilisant la plate-forme OneThree Biotech, ils ont pu :

Générer de nouvelles données pour soutenir la double inhibition (LSD1 et HDAC6) afin de favoriser l'inhibition

Identifier les marqueurs moléculaires qui pourraient être utilisés pour identifier les patients qui pourraient bénéficier de la double inhibition

Déterminer des indications cibles supplémentaires pour les futurs essais

« La convergence de la biologie et de la science des données évolutives permet de nouvelles approches pour les programmes de réduction des risques en phase initiale grâce à la découverte de biomarqueurs et à la sélection des patients », a déclaré Syed Kazmi, président et directeur général de Jubilant Therapeutics. « Jubilant Therapeutics dispose d'une solide plate-forme d'innovation axée sur les biomarqueurs et nous sommes heureux de collaborer avec OneThree Biotech dans l'application de leur approche éprouvée de l'IA axée sur la biologie pour rationaliser la distribution de médicaments appropriés aux bons patients, qui ne bénéficient peut-être pas actuellement des thérapies anticancéreuses disponibles. »

« Nous avons été incroyablement impressionnés par l'approche de Jubilant Therapeutics qui combine l'expérimentation ciblée avec la biologie mécanistique et par la façon dont ils ont repensé le processus de développement des médicaments en y incluant de nouvelles technologies comme l'IA. Nous avons vu comment les résultats de ce partenariat peuvent influencer le développement clinique en aval et nous sommes heureux de voir qu'il continue à évoluer », a déclaré Neel S. Madhukar, PhD, co-fondateur et PDG de OneThree Biotech.

L'un des défis du développement de médicaments traditionnels consiste à comprendre les mécanismes biologiques qui déterminent l'efficacité d'un composé à petite molécule. OneThree Biotech a mis au point une plate-forme alimentée par l'IA qui intègre plus de 40 types de données pour comprendre ces mécanismes sous-jacents et la façon dont ils relient les médicaments, les cibles et les patients. Cette approche globale permet de fournir des informations éclairées aux partenaires biopharmaceutiques à des stades critiques du processus de développement.

Le JBI-802 est actuellement évalué dans le cadre d'études permettant l'utilisation d'un nouveau médicament de recherche pour le traitement de tumeurs hématologiques et de certaines tumeurs solides ayant des signatures génétiques spécifiques. Les premières études cliniques chez l'homme sont attendues en 2021. Jubilant Therapeutics Inc. développe un pipeline d'actifs thérapeutiques nouveaux et différenciés. Pour toute demande de partenariat, veuillez contacter [email protected] .

À propos de Jubilant Therapeutics, Inc.

Jubilant Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique tournée vers le patient qui fait progresser les modulateurs à petites molécules puissants et sélectifs pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie et en maladies auto-immunes. Son moteur de découverte avancé intègre une conception basée sur la structure et des algorithmes de calcul afin de découvrir et développer de nouvelles thérapies de précision contre des cibles de première classe et validées, mais difficiles à traiter dans des populations de patients génétiquement définis. La direction et les équipes scientifiques de la société, animées d'un esprit d'entreprise, s'efforcent d'être rapides et efficaces en utilisant un modèle d'entreprise qui tire parti des compétences reconnues et synergiques de la chaîne de valeur et des services partagés de Jubilant Life Sciences Limited. Le siège social de Jubilant Therapeutics se trouve aux États-Unis, la société est dirigée par des leaders d'opinion et des membres du conseil consultatif scientifique de renommée mondiale. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.jubilanttx.com ou nous suivre sur Twitter @JubilantTx et sur LinkedIn .

À propos de OneThree Biotech

OneThree Biotech a mis au point une plate-forme d'intelligence artificielle (IA) basée sur la biologie qui optimise la découverte et le développement préclinique de médicaments en générant rapidement et précisément de nouvelles idées et hypothèses vérifiables. Avec plus de 20 revues à comité de lecture, de multiples études de cas et la progression réussie des principaux candidats dans les essais cliniques, notre plate-forme technologique établie intègre plus de 40 types de données chimiques, biologiques et cliniques avec les meilleurs outils informatiques pour répondre aux questions complexes entourant la biologie des maladies et la découverte de médicaments. OneThree Biotech est basé à New York et peut être trouvé en ligne sur www.onethree.bio et sur Twitter sur @OneThreeBiotech.

