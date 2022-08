Jubilant Therapeutics Inc. annonce l'autorisation par la FDA des États-Unis de la demande d'un nouveau médicament de recherche pour le JBI-778, un inhibiteur oral, pénétrant dans le cerveau et sélectif de la PRMT5, pour le traitement des tumeurs solides avec métastases cérébrales et des tumeurs cérébrales primaires

BEDMINSTER, N.J., 4 août 2022 /PRNewswire/ -- Jubilant Therapeutics Inc, une société biopharmaceutique qui développe des petites molécules thérapeutiques de précision pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits en oncologie et dans le domaine des maladies auto-immunes, a annoncé aujourd'hui l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis de la demande de nouveau médicament de recherche (IND) pour le JBI-778, un inhibiteur oral, pénétrant dans le cerveau et sélectif de la protéine arginine méthyl transférase 5 (PRMT5), pour le traitement des tumeurs solides avec métastases cérébrales et des tumeurs cérébrales primaires, y compris les gliomes de haut grade.

L'essai de phase I/II est une étude ouverte, en deux parties, d'augmentation et d'expansion de dose, conçue pour définir le profil d'innocuité, la pharmacocinétique, la posologie optimale et l'activité préliminaire du JBI-778. La population étudiée dans la phase d'augmentation de la dose comprendra des patients présentant des métastases cérébrales stables et dont la maladie n'a pas réagi à un traitement standard antérieur. Les cohortes d'expansion comprendront des patients présentant des métastases cérébrales actives et des gliomes de haut grade.

Hari S Bhartia, président de Jubilant Therapeutics Inc. a déclaré à propos de cette annonce : « Le JBI-778 sera notre deuxième candidat-médicament oral hautement sélectif à entrer en développement clinique après le JBI-802. Ces deux programmes, ainsi que plusieurs autres en partenariat ou en développement préclinique, mettent en évidence le moteur de découverte éprouvé de Jubilant Therapeutics et son expertise en matière de découverte de médicaments basée sur la structure. »

Syed Kazmi, directeur général de Jubilant Therapeutics Inc. a déclaré : « Le JBI-778 a été conçu par notre équipe de découverte de médicaments pour être un candidat-médicament compétitif par rapport au substrat PRMT5 et pénétrant dans le cerveau pour traiter les tumeurs cérébrales primaires et les métastases cérébrales pour lesquelles les options de traitement sont actuellement limitées. L'incidence des métastases cérébrales augmente en raison de l'amélioration des thérapies, de l'augmentation de l'imagerie des patients neurologiquement asymptomatiques et de l'allongement de la durée de vie des patients. Notre équipe a développé une capacité unique afin d'optimiser la pénétration cérébrale pour les thérapies oncologiques de précision. En plus du JBI-778, nous faisons également progresser un inhibiteur PDL1 oral pénétrant dans le cerveau, le JBI-2174, qui est en attente d'une demande de nouveau médicament de recherche pour potentiellement traiter les cancers primaires du SNC, entre autres. »

À propos du JBI-778

Le JBI-778 est un inhibiteur puissant et pénétrant dans le cerveau, sélectif de la protéine arginine méthyl transférase 5 (PRMT5), qui est surexprimée dans de nombreux cancers. Le JBI-778 est en cours de développement pour le traitement des patients atteints d'un cancer avancé avec métastases cérébrales et des patients atteints d'un gliome de haut grade, qui ont tous des options de traitement limitées. Il possède un mécanisme d'action unique par rapport aux inhibiteurs de PRMT5 existants en étant compétitif vis-à-vis du substrat et coopératif vis-à-vis de la S-adénosylméthoinine (SAM), combiné à une exposition cérébrale élevée qui permet de cibler à la fois les tumeurs cérébrales primaires et les métastases du SNC. Le profil compétitif vis-à-vis du substrat semble offrir une sélectivité accrue dans le système biologique en n'interférant pas avec les fonctions de la SAM et présente un bon profil de tolérance dans les études toxicologiques.

À propos de Jubilant Therapeutics, Inc.

Jubilant Therapeutics Inc. est une société de thérapies de précision au stade clinique qui fait progresser des modulateurs puissants et sélectifs à base de petites molécules pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits en oncologie et dans le domaine des maladies auto-immunes. Son moteur de découverte avancé intègre la conception basée sur la structure et les algorithmes de calcul pour découvrir et développer de nouvelles thérapies de précision contre des cibles de premier ordre ou validées, mais difficiles à atteindre dans des populations de patients génétiquement définies. Le portefeuille de produits avancé de la société se compose d'un modificateur épigénétique double, le JBI-802, qui fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase I/II pour le traitement des tumeurs solides, d'un nouveau modulateur de PRMT5 pénétrant dans le cerveau pour lequel une demande d'IND a été acceptée, d'un inhibiteur de PDL1 pénétrant dans le cerveau, ainsi que d'inhibiteurs de PAD4 pour des indications oncologiques et inflammatoires. Le siège de la société est situé à Bedminster, dans le New Jersey, et est dirigé par des leaders d'opinion et des membres du conseil consultatif scientifique de renommée mondiale. Pour en savoir plus : www.jubilanttx.com

