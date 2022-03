Jubilant Therapeutics Inc. präsentiert auf der Jahrestagung 2022 der American Association of Cancer Research (AACR) Daten zu isoformselektiven PAD4-Inhibitoren bei der Behandlung von Krebs

Titel: Neuartige, isoformselektive PAD4-Inhibitoren für die Behandlung von Krebs

Art der Präsentation: Poster

Vortragende: Luca Rastelli, Chief Scientific Officer

Dhanalakshmi Sivanandhan, Vizepräsidentin - Entdeckungsbiologie

Session: Novel Targets and Pathways

Zeit und Datum: 12. April 2022, 9:00 Uhr - 12:30 Uhr

Link zum Abstract: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10517/präsentation/15071

Informationen zu PAD4

Peptidyl Arginin Deiminase Typ 4 (PAD4) ist ein Enzym, das Protein-Arginin oder Mono-Methylarginin in Citrullin umwandelt. Die PAD4-vermittelte Hypercitrullinierungsreaktion in Neutrophilen bewirkt die Freisetzung von Kernchromatin zur Bildung eines Chromatinnetzwerks, das als neutrophile extrazelluläre Fallen (NETs) bezeichnet wird. Es hat sich gezeigt, dass NETs mit verschiedenen pathologischen Prozessen wie Krebsmetastasen, Fibrose, ischämischem Schlaganfall, Präeklampsie, Thrombose und anderen Autoimmunkrankheiten in Verbindung stehen. Jubliant Therapeutics Inc. zielt auf die Hemmung von PAD4 als neuartige Strategie zur Behandlung von Krebsprogression und -metastasierung sowie von Autoimmunkrankheiten ab, ohne dabei eine Immunsuppression auszulösen, wie dies bei den meisten anderen für Autoimmunkrankheiten zugelassenen Wirkstoffen der Fall ist.

Informationen zu Jubilant Therapeutics Inc.

Jubilant Therapeutics Inc. ist ein patientenorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das potente und selektive niedermolekulare Modulatoren entwickelt, um ungedeckten medizinischen Bedarf in der Onkologie und bei Autoimmunerkrankungen zu decken. Die fortschrittliche Discovery-Engine integriert strukturbasiertes Design und Rechenalgorithmen, um neuartige Präzisionstherapeutika zu entdecken und zu entwickeln - sowohl für First-in-Class-Targets als auch für validierte, aber schwer zu behandelnde Targets in genetisch definierten Patientenpopulationen. Das Unternehmen bringt sein am weitesten fortgeschrittenes Programm - den ersten dualen LSD1/HDAC6-Inhibitor seiner Klasse - im ersten Quartal 2022 in die Phase I/IIa, gefolgt von weiteren INDs mit neuartigen hirngängigen Modulatoren von PRMT5 und PDL1 sowie PAD4-Inhibitoren in onkologischen und entzündlichen Indikationen. Jubilant Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Bedminster, NJ, und wird von weltweit anerkannten Meinungsführern und wissenschaftlichen Beiratsmitgliedern geleitet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.jubilanttx.com oder folgen Sie uns auf Twitter @JubilantTx und LinkedIn .

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1764087/Jubliant_AACR_Meeting_2022.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1064788/Jubilant_Therapeutics_Logo.jpg

SOURCE Jubilant Therapeutics Inc.