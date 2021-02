Jubilant Therapeutics kündigt Forschungskooperation mit Boston Children's Hospital, Harvard Medical School, zur Evaluierung von PAD4-Inhibitoren in Autoimmun-/Entzündungskrankheitsmodellen an

PAD4 ist ein Enzym, das Arginin zu Citrullin in Histonen umwandelt und in Neutrophilen hoch exprimiert wird. Die Histon-Citrullinierung wird mit der Bildung von NETs in Verbindung gebracht, von denen man annimmt, dass sie zur Pro-Inflammation und Krankheitsprogression bei vielen Autoimmunerkrankungen wie RA, Fibrose, Lupus und ARDS beitragen.

„Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit dem Boston Children's Hospital bekannt zu geben, dessen Ruf als führendes pädiatrisches Krankenhaus und Forschungsunternehmen der Nation sie zu einem idealen Partner bei der Entwicklung der nächsten Generation von Therapeutika für Autoimmunerkrankungen macht", sagte Syed Kazmi, Präsident und Chief Executive Officer von Jubilant Therapeutics. „Dr. Denisa Wagner, die leitende Prüfärztin, verfügt über umfangreiche Erfahrung sowohl im Bereich PAD4 als auch in der Rolle von NETs bei pathologischen Entzündungen, und wir sind begeistert, sie im Team zu haben", fügte er hinzu.

„Es ist die Überzeugung meines Labors, dass die PAD4-vermittelte NET-Bildung wesentlich zu vielen entzündlichen und thrombotischen Erkrankungen beiträgt. Dies haben wir aus unserer Arbeit mit PAD4-defizienten Mäusen geschlossen. Spezifische PAD4-Inhibitoren, die von Tieren gut vertragen werden, wären großartig für präklinische und spätere Studien am Menschen. Wir freuen uns darauf, die Inhibitoren von Jubilant Therapeutics an isolierten Neutrophilen und später an Mausmodellen der RA zu testen, die wir in unserem Labor etabliert haben", sagte Denisa Wagner, Ph.D., Senior Investigator, Program in Cellular and Molecular Medicine, und Edwin Cohn Professor of Pediatrics, Harvard Medical School.

