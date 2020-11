Jubilant Therapeutics participera aux prochaines conférences pour les investisseurs

BEDMINSTER, New Jersey, 5 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Jubilant Therapeutics Inc. , une société biopharmaceutique qui fait progresser les modulateurs à petites molécules pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie et en maladies auto-immunes, a annoncé aujourd'hui que la direction de l'entreprise participera à trois conférences destinées aux investisseurs.

- La 29e conférence annuelle du Credit Suisse sur les soins de santé, qui se tiendra du 9 au 12 novembre. Jubilant Therapeutics fera une présentation virtuelle le mercredi 11 novembre à 8 h (heure de l'Est). Pour vous inscrire et participer à la conférence, cliquez ici .

- La Investival Showcase de LSX aura lieu du 11 au 16 novembre. Jubilant Therapeutics présentera l'entreprise de manière virtuelle lors de l'événement, qui sera accessible à partir du portail qui lui est consacré. Pour vous inscrire et participer à la conférence, cliquez ici .

- La conférence virtuelle 2020 de Jefferies sur les soins de santé à Londres se déroulera du 17 au 19 novembre. Jubilant Therapeutics assistera virtuellement à cette conférence et pourra participer à des réunions. Pour vous inscrire et participer à la conférence, cliquez ici .

À propos de Jubilant Therapeutics, Inc.

Jubilant Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique tournée vers le patient qui fait progresser les modulateurs à petites molécules puissants et sélectifs pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie et en maladies auto-immunes. Son moteur de découverte avancé intègre une conception basée sur la structure et des algorithmes de calcul afin de découvrir et développer de nouvelles thérapies de précision contre des cibles de première classe et validées, mais difficiles à traiter dans des populations de patients génétiquement définis. La direction et les équipes scientifiques de la société, animées d'un esprit d'entreprise, s'efforcent d'être rapides et efficaces en utilisant un modèle d'entreprise qui tire parti des compétences reconnues et synergiques de la chaîne de valeur et des services partagés de Jubilant Life Sciences Limited. Le siège social de Jubilant Therapeutics se trouve aux États-Unis, la société est dirigée par des leaders d'opinion et des membres du conseil consultatif scientifique de renommée mondiale. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.jubilanttx.com ou nous suivre sur Twitter @JubilantTx et sur LinkedIn .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1064788/Jubilant_Therapeutics_Logo.jpg

SOURCE Jubilant Therapeutics Inc.