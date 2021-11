Jubilant Therapeutics participera et fera des présentations aux prochaines conférences pour les investisseurs

BEDMINSTER, New Jersey, 12 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Jubilant Therapeutics Inc. , une société biopharmaceutique privée qui développe des petites molécules thérapeutiques de précision pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits en oncologie et dans le domaine des maladies auto-immunes, a annoncé aujourd'hui que l'équipe de direction de l'entreprise, dirigée par son PDG Syed Kazmi, participera à trois conférences destinées aux investisseurs lors desquelles elle fera des présentations.

Conférence de Jefferies sur les soins de santé à Londres

Date : Jeudi 18 novembre et vendredi 19 novembre 2021 (virtuel)

Date : Lundi 29 novembre 2021 (virtuel)

À propos de Jubilant Therapeutics, Inc.

Jubilant Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique axée sur le patient qui développe des modulateurs puissants et sélectifs à base de petites molécules pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits en oncologie et dans le domaine des maladies auto-immunes. Son moteur de découverte avancé intègre la conception basée sur la structure et les algorithmes de calcul pour découvrir et développer de nouvelles thérapies de précision contre des cibles de premier ordre ou validées mais difficiles à atteindre dans des populations de patients génétiquement définies. La société prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) plus tard dans l'année pour le premier inhibiteur duplex LSD1/HDAC6 pour les tumeurs solides et hématologiques malignes, suivie d'une autre demande d'AMM pour un inhibiteur PRMT5 pénétrant dans le cerveau et l'établissement de profil préclinique avancé du nouvel l'inhibiteur PD-L1 pénétrant dans le cerveau. Le siège de Jubilant Therapeutics est situé à Bedminster NJ et est dirigé par des leaders d'opinion et des membres du conseil consultatif scientifique de renommée mondiale. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.jubilanttx.com ou suivez l'entreprise sur Twitter à @JubilantTx et LinkedIn .

