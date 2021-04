Jubilant Therapeutics présente des données précliniques sur son inhibiteur PRMT5 pénétrant dans le cerveau et son inhibiteur PD-L1 à petite molécule lors de la réunion annuelle 2021 de l'American Association for Cancer Research (AACR)

- Le JBI-778, un inhibiteur PRMT5 pénétrant dans le cerveau, a démontré une inhibition significative de la croissance tumorale dans le glioblastome, en plus de son activité contre un certain nombre d'autres cancers

- Le JBI-1527, un inhibiteur oral puissant et sélectif de PD-L1, a permis de restaurer les lymphocytes T et de supprimer la croissance tumorale à médiation immunitaire

- Les données soutiennent le développement de l'inhibiteur de PRMT5 JBI-778 et de l'inhibiteur de PD-L1 JBI-1527 pour le traitement des besoins non satisfaits en oncologie

BEDMINSTER, New Jersey, 12 avril 2021 /PRNewswire/ -- Jubilant Therapeutics Inc. , une société biopharmaceutique qui met au point des modulateurs oraux à petites molécules pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits en oncologie et dans le domaine des maladies auto-immunes, a annoncé aujourd'hui que les données précliniques de deux programmes évaluant l'inhibiteur PRMT5 et l'inhibiteur PD-L1 de la société en tant qu'agents anticancéreux, seront présentées aujourd'hui dans une séance par affiches lors de la réunion annuelle 2021 de l'American Association for Cancer Research (AACR) qui se déroulera virtuellement du 10 au 15 avril 2021.

« Nous sommes ravis de présenter ces données importantes de nos programmes PRMT5 et PD-L1 qui montrent l'efficacité et la tolérance dans les modèles précliniques », a déclaré Syed Kazmi, président et directeur général de Jubilant Therapeutics Inc. « Notre inhibiteur oral PRMT5 présente une bonne exposition plasmatique et cérébrale durable, ce qui se traduit par une forte inhibition de la cible, un retard de la croissance tumorale et un avantage en termes de survie dans des xénogreffes et des modèles orthotopiques du cerveau. Nos immunothérapies orales anti-PDL1, avec une demi-vie plus courte, constituent une alternative attrayante aux thérapies actuelles par anticorps intraveineux, en particulier dans le cadre d'un traitement d'entretien, avec la possibilité de limiter les toxicités et les effets secondaires à médiation immunitaire grâce à des approches de dosage innovantes, tout en maintenant l'efficacité anti-tumorale de cette classe. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail sur ces programmes car nous y voyons un grand potentiel pour le traitement de plusieurs cancers. »

Un lien vers les e-posters, listés ci-dessous, est disponible sur le site de l'AACR.

Titre : Nouveaux inhibiteurs PRMT5 à petite molécule pour le traitement du cancer

Affiche N° : 1128

Date et heure : 10 avril 2021 à 8 h 30, heure avancée de l'Est (EDT)

Objet de la séance : Cibles épigénétiques

Animateur : Dhanalakshmi Sivanandhan, et al.

Titre : Nouveaux inhibiteurs à petite molécule de l'interaction PD-L1/PD-1

Affiche N° : 1630

Date et heure : 10 avril 2021 à 8 h 30, heure avancée de l'Est (EDT)

Objet de la séance : Points de contrôle immunitaires

Animateur : Dhanalakshmi Sivanandhan, et al.

La surexpression de PRMT5, mise en évidence dans plusieurs cancers, notamment les lymphomes, le cancer du poumon, du sein, les glioblastomes, le cancer de l'estomac, etc., est considérée comme un facteur important de sa tumorigénicité en raison de sa fonction répressive sur l'expression des gènes suppresseurs de tumeurs. Voici quelques points importants résultant d'une évaluation portant sur l'inhibition de la croissance tumorale de l'inhibiteur PRMT5 JBI-778 dans plusieurs lignées cellulaires cancéreuses ainsi que dans le glioblastome :

Le JBI-778 est un puissant inhibiteur de la PRMT5 qui est sélectif vis-à-vis des autres PRMT ;

Le JBI-778 présente une activité anti-proliférative puissante contre un certain nombre de cancers ;

Cette petite molécule orale a démontré une efficacité anti-tumorale dans un modèle de lymphome à cellules du manteau avec une DE50 de < 10 mg/Kg et une inhibition complète de la croissance tumorale (97%) à une dose de 50mg/kg ; et

le JBI-778 a présenté une exposition prolongé au niveau du cerveau et une inhibition significative de la croissance tumorale dans un modèle orthotopique de glioblastome, se traduisant par un avantage substantiel en termes de survie.

Le JBI-778 est actuellement en cours d'évaluation pour le traitement de plusieurs cancers et les études IND ont commencé.

L'expression de PD-L1 est un mécanisme d'évasion immunitaire exploité par de nombreux cancers, tels que le mélanome, le cancer du poumon non à petites cellules et le cancer du sein, qui permet la progression du cancer et la formation de métastases. Les points importants de l'étude PD-L1/PD-1, résultant d'une évaluation portant sur la capacité du JBI-1527 à inhiber PD-L1 et à restaurer la prolifération et la fonction des lymphocytes T, sont les suivants :

Le JBI-1527 est un inhibiteur puissant et sélectif de PD-L1 qui induit la dimérisation de la protéine, atténuant ainsi la suppression de l'activation des cellules T induite par PD-L1 ;

L'inhibiteur présente une modulation des cytokines similaire à celle du Pembrolizumab dans le test BioMAP et entre en compétition avec l'anticorps bloquant anti-PD-L1, ce qui suggère un site de liaison similaire sur PD-L1 ; et

Dans les modèles syngéniques CT-26 et MC38-hPD-L1, la petite molécule a montré une forte inhibition de la croissance tumorale comparable à celle du mAb anti-PD-L1/Atezolizumab, et a été bien tolérée.

Des études visant à évaluer davantage le JBI-1527 et d'autres composés sont en cours.

Jubilant Therapeutics Inc. développe un pipeline d'actifs thérapeutiques novateurs et différenciés. Pour toute demande de partenariat, veuillez contacter [email protected] .

À propos de Jubilant Therapeutics

Jubilant Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique tournée vers le patient qui fait progresser les modulateurs à petites molécules puissants et sélectifs pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie et pour les maladies auto-immunes. Son moteur de découverte avancé intègre une conception basée sur la structure et des algorithmes de calcul afin de découvrir et développer de nouvelles thérapies de précision contre des cibles de première classe et validées, mais difficiles à traiter au sein de populations de patients génétiquement définis. La direction et les équipes scientifiques de la société, animées d'un esprit d'entreprise, s'efforcent d'être rapides et efficaces en utilisant un modèle d'entreprise qui tire parti des compétences reconnues et synergiques de la chaîne de valeur et des services communs de Jubilant Pharmova Limited. Le siège social de Jubilant Therapeutics se trouve aux États-Unis, la société est dirigée par des leaders d'opinion et des membres du conseil consultatif scientifique de renommée mondiale. Pour obtenir davantage d'informations, veuillez consulter le site Web www.jubilanttx.com ou nous suivre sur Twitter @JubilantTx et sur LinkedIn .

