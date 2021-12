JuicyScore compartilha quatro dicas para proteger empresas on-line de fraudes nessa temporada de festas de fim de ano

CIDADE DO MÉXICO, 14 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A JuicyScore, líder global em soluções antifraude e de gestão de riscos, divulgou hoje dicas para que as empresas on-line protejam seus sistemas das fraudes digitais nessa temporada de festas de fim de ano.

Com o início das festas, espera-se um pico nas compras por comércio eletrônico e transações digitais, mas com um aumento acentuado nas atividades fraudulentas, que têm o potencial de afetar adversamente uma empresa on-line. De acordo com estatísticas do setor*, nessa época das festas de fim de ano, as fraudes on-line podem superar o valor de USD 53 milhões do ano passado. Assim, a JuicyScore aconselha as empresas on-line a adotar as seguintes medidas para combater fraudes on-line:

Os golpistas com programação sazonal não têm habilidades técnicas sofisticadas, e muitas empresas conseguem barrá-los durante a verificação on-line inicial padrão do aplicativo. As empresas devem utilizar uma abordagem mais conservadora em relação a novos aplicativos, políticas de avaliação e regras, que acabam sendo úteis e salvam seus negócios de possíveis prejuízos financeiros durante esse período.

em relação a novos aplicativos, políticas de avaliação e regras, que acabam sendo úteis e salvam seus negócios de possíveis prejuízos financeiros durante esse período. As empresas on-line devem ficar atentas a aplicativos com marcadores de alto risco - tentativas de manipulação de dispositivos ou de conexão com a internet, bem como o comportamento do usuário. Essas medidas permitirão a filtragem de aplicativos provenientes de dispositivos com emuladores e randomizadores e poderão determinar a infraestrutura de rede de fraudadores profissionais. No caso de empréstimos digitais, elas ajudarão a reduzir a participação de tomadores de empréstimos excessivamente ativos, que geralmente continuam tentando solicitar um grande número de empréstimos, manipulando, muitas vezes, dados dos aplicativos.

- tentativas de manipulação de dispositivos ou de conexão com a internet, bem como o comportamento do usuário. Essas medidas permitirão a filtragem de aplicativos provenientes de dispositivos com emuladores e randomizadores e poderão determinar a infraestrutura de rede de fraudadores profissionais. No caso de empréstimos digitais, elas ajudarão a reduzir a participação de tomadores de empréstimos excessivamente ativos, que geralmente continuam tentando solicitar um grande número de empréstimos, manipulando, muitas vezes, dados dos aplicativos. As empresas on-line devem tratar a valorização das características de frequência de uma forma mais conservadora.

de uma forma mais conservadora. Muitas empresas podem temer o risco de queda nos lucros devido à filtragem de clientes "bons" juntamente com golpistas. Nesse caso, um ajuste mais preciso do produto financeiro para o usuário final será de grande utilidade. Ao oferecer ofertas especiais e ao levar em consideração as necessidades dos clientes frequentes, as empresas podem mitigar a situação e reduzir os prejuízos causados pelas fraudes on-line.

"À medida que entramos na temporada das festas de fim de ano, esperamos que o poder de compra do consumidor atinja seu pico", disse Mikhail Marchenko, cofundador da JuicyScore. "Assim, é essencial que as empresas on-line, mais do que nunca, protejam seus processos das fraudes on-line. Ao alavancar o poder das tecnologias modernas, que podem identificar anomalias no comportamento do cliente on-line, os empresários podem ficar um passo à frente dos fraudadores nessa época das festas de fim de ano."

FONTE JuicyScore

