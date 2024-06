Julia Ebner, chercheuse sur l'extrémisme, reçoit le prestigieux prix CEU Open Society

VIENNE, 22 juin 2024 /PRNewswire/ -- Julia Ebner, née en Autriche , a reçu le prix de l'Open Society de l'Université d'Europe centrale (CEU) à Vienne le 21 juin, au milieu des festivités de la cérémonie de remise des diplômes de la CEU à sa cohorte de plus de 600 étudiants en doctorat, en maîtrise et en licence.

«En décernant le prestigieux prix CEU Open Society Prize à Julia Ebner, la CEU reconnaît son courage extraordinaire face à des dangers personnels persistants et applaudit son engagement admirable envers les principes fondamentaux des sociétés ouvertes», a déclaré Shalini Randeria, présidente et rectrice de la CEU. «Chercheuse qui a analysé les mécanismes et les causes profondes de l'extrémisme, l'une des menaces les plus dangereuses pour la démocratie, elle nous rappelle l'urgence de mettre en place des contre-mesures efficaces. Sa remarquable contribution scientifique à la mise en lumière des stratégies de radicalisation favorise une compréhension plus large des enjeux.»

Ebner est un expert de premier plan dans le domaine de la radicalisation en ligne, explorant courageusement les domaines complexes de l'extrême droite et de l'extrémisme islamiste. En dévoilant les stratégies de recrutement, les machines de propagande et les réseaux en ligne, elle a apporté un éclairage unique sur les tactiques des organisations extrémistes ainsi que des recommandations pour les contrer efficacement.

Chercheuse postdoctorale à la tête du laboratoire sur l'extrémisme violent du Centre d'étude de la cohésion sociale d'Oxford et chercheuse principale à l'Institut pour le dialogue stratégique, ses travaux ont éclairé les politiques et suscité des discussions cruciales sur le démantèlement des moteurs de la radicalisation en ligne.

«Je suis profondément ému et honoré de recevoir le prix CEU Open Society», a déclaré M. Ebner. «L'évolution mondiale vers un paysage politique de plus en plus illibéral rend l'étude des mobilisations anti-démocratiques, anti-minorités et anti-sciences encore plus importante. Dans ce contexte, ce prix est non seulement une extraordinaire reconnaissance de mon travail, mais aussi un signal encourageant pour tous ceux dont le travail consiste à analyser, exposer et prévenir les moteurs et les mécanismes de la résurgence mondiale actuelle de l'extrême droite».

Le prix CEU pour la société ouverte est décerné chaque année à une personne ou à un groupe de personnes remarquables dont les réalisations ont favorisé la démocratie et les sociétés ouvertes, deux principes fondateurs de la CEU. Parmi les précédents lauréats figurent Sir Karl Popper, lauréat du prix Nobel de littérature, Svetlana Alexievich, le septième secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, l'ancien ministre de la santé du Kerala, Inde, K.K. Shailaja Enseignant. L'année dernière, six femmes exceptionnelles ont reçu le prix pour leur lutte courageuse contre la discrimination fondée sur le sexe et pour avoir défendu l'éducation des femmes en Afghanistan.

