JuliaHub annonce la disponibilité générale de Dyad 3.0, qui introduit l'IA agentique au sein de l'ingénierie basée sur la physique

Cette nouvelle version apporte aux équipes d'ingénieurs un partenaire de simulation basé sur l'IA qui transforme les exigences, les conceptions antérieures, les données de test et les messages en langage naturel en modèles validés et en code prêt à être déployé.

CAMBRIDGE, Massachussetts, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- JuliaHub a présenté aujourd'hui Dyad 3.0, une version majeure de sa plateforme de simulation de systèmes basés sur l'IA pour la conception, le perfectionnement et la validation de systèmes physiques complexes. Dyad 3.0 introduit des agents de simulation autonomes conçus pour travailler aux côtés des ingénieurs afin d'interpréter les spécifications, d'exploiter les conceptions antérieures et les données d'essai, de générer des modèles candidats, d'exécuter des simulations basées sur la physique, d'appliquer des contraintes physiques et de sécurité, et de produire des modèles et des codes de contrôle validés. Dyad est déjà en cours de production avec des clients de Fortune 100 et fait aujourd'hui l'objet d'une démonstration dans le cadre d'un livestream mondial.

Cooling circuit in a typical data center. Cooling circuit models are used to size the chiller, study its performance under typical load or to tune the control system. The agent is able to construct and run various load profiles, to assess the controller’s performance.

« L'IA a transformé le développement de logiciels grâce à des agents qui combinent des LLM avec des compilateurs open-source, mais l'ingénierie des systèmes physiques nécessite d'associer des LLM à un compilateur physique capable de faire reposer les conceptions matérielles sur des lois physiques », a déclaré Viral B. Shah, PDG et cofondateur de JuliaHub. « Dyad 3.0 introduit l'IA agentique directement dans le flux de travail des ingénieurs en combinant des agents autonomes, un compilateur multi-physique, la simulation haute-fidélité, le SciML, et des capacités de déploiement de niveau entreprise dans un environnement unifié. Il permet aux ingénieurs de tirer parti de l'IA tout en préservant la rigueur, la sécurité et le niveau de vérification exigées par les systèmes physiques ».

Un partenaire IA pour les équipes d'ingénieurs

Les équipes d'ingénieurs qui conçoivent des avions, des véhicules électriques, des semi-conducteurs, des réseaux de services publics, des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, des dispositifs médicaux et d'autres systèmes industriels complexes sont confrontées à une contrainte commune : les cycles d'innovation sont de plus en plus rapides, mais le développement de modèles d'ingénierie reste difficile, manuel et chronophage.

Avec Dyad 3.0, les ingénieurs peuvent fournir un cahier des charges, une conception antérieure, des données historiques de tests ainsi qu'une requête en langage naturel. Les agents Dyad peuvent assembler le modèle, explorer des milliers de variations, appliquer des contraintes physiques et de sécurité, faire apparaître les compromis en langage naturel et produire un code validé prêt à être déployé sur le matériel.

L'ingénieur reste maître des décisions. Il fixe les orientations, évalue les compromis et approuve les conceptions finales, tandis que Dyad automatise le travail répétitif de construction du modèle, de réglage du contrôleur, d'exécution de la simulation et d'intégration de la chaîne d'outils.

Combler le fossé en matière d'adoption de l'IA dans le domaine de l'ingénierie

L'adoption de l'IA s'est accélérée dans le développement de logiciels, mais l'ingénierie physique est restée à la traîne parce que le travail est régi par des exigences en matière de physique, de sécurité et de vérification. Les modèles de langage à usage général peuvent faciliter l'analyse ou la documentation, mais ne peuvent pas valider de manière fiable le comportement d'un système physique dans des conditions réelles.

Dyad a été conçu pour combler cette lacune. En combinant des agents autonomes avec des simulations basées sur la physique et l'apprentissage automatique scientifique (SciML), Dyad convertit l'assistance de l'IA en productivité validée pour l'ingénierie. Il en résulte un flux de travail basé sur l'IA qui peut raisonner à partir des spécifications, des modèles de simulation, des données opérationnelles et des conceptions antérieures, tout en appliquant les principes de la physique tout au long du processus.

Nouveautés de Dyad 3.0

Impact commercial pour les responsables de l'ingénierie

Coût : réduit la construction manuelle de modèles et l'itération, ce qui réduit le nombre d'heures d'ingénierie par programme et réduit les retouches de prototypes à un stade avancé.

réduit la construction manuelle de modèles et l'itération, ce qui réduit le nombre d'heures d'ingénierie par programme et réduit les retouches de prototypes à un stade avancé. Chiffre d'affaires : raccourcit les cycles de conception validés, ce qui permet aux équipes de mener plus de programmes avec les mêmes effectifs et d'accélérer les délais de mise sur le marché.

raccourcit les cycles de conception validés, ce qui permet aux équipes de mener plus de programmes avec les mêmes effectifs et d'accélérer les délais de mise sur le marché. Atténuation des risques : ancre l'exploration de la conception sur une simulation basée sur la physique ; les contraintes de sécurité, de réglementation et d'exploitation peuvent être codifiées et appliquées sur l'ensemble des flux de travail.

ancre l'exploration de la conception sur une simulation basée sur la physique ; les contraintes de sécurité, de réglementation et d'exploitation peuvent être codifiées et appliquées sur l'ensemble des flux de travail. Vitesse d'innovation : permet aux équipes d'explorer des espaces de conception plus vastes, des couplages multi-physiques et des scénarios hypothétiques difficiles à réaliser manuellement.

Preuve sur le terrain

Les clients et partenaires présentés lors de l'événement de lancement de Dyad 3.0 montrent de quelle façon la simulation agentique est déjà appliquée dans des environnements industriels et d'ingénierie réglementée :

Une nouvelle catégorie : Simulation agentique

Dyad 3.0 positionne JuliaHub à l'intersection des agents IA et de l'ingénierie basée sur la physique. Les agents purement logiciels peuvent accélérer l'exécution des tâches, mais ne disposent pas de la couche de simulation nécessaire à la validation physique. Les anciens outils de simulation offrent de la profondeur, mais n'ont pas été conçus autour de flux de travail autonomes, en langage naturel et agentiques. Dyad combine les deux : agents autonomes, simulation basée sur la physique, SciML, et déploiement prêt à l'emploi, pour introduire l'IA au sein des équipes d'ingénieurs qui construisent le monde physique.

Disponibilité

Dyad 3.0 est disponible sur JuliaHub. Les responsables de l'ingénierie peuvent voir la démonstration de lancement, découvrir les témoignages de clients ou demander une évaluation pour leur entreprise .

À propos de JuliaHub

JuliaHub, anciennement Julia Computing, a été fondée en 2015 par les quatre co-créateurs de Julia, Viral Shah, Alan Edelman, Jeff Bezanson, et Stefan Karpinski, en collaboration avec Deepak Vinchhi et Keno Fischer. Julia est un langage hautement productif pour le calcul scientifique utilisé par plus de 1 000 000 d'utilisateurs, dont plus de 10 000 entreprises et plus de 1 500 universités. Les créateurs de Julia ont remporté le prix James H. Wilkinson pour les logiciels numériques et le prix Sidney Fernbach.

À propos de Dyad

Dyad est un produit de simulation de systèmes basés sur l'IA qui accélère l'ingénierie matérielle dans les secteurs industriels verticaux. Fondé sur le langage de programmation Julia, Dyad aide les équipes à créer des modèles validés et fiables par le biais de commandes agentiques tout en appliquant la physique à chaque étape. Dyad comprend des capacités intégrées pour introduire les données et l'apprentissage automatique dans les modèles scientifiques.

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