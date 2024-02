Julie Nguyen, de Thaïlande, couronnée championne du monde du World Sustainable Cocktail Challenge 2023 de Flor de Caña

GRANADA, Nicaragua, 9 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la très attendue finale mondiale du Sustainable Cocktail Challenge de Flor de Caña — 3e édition, Julie Nguyen de l'Opium Bar en Thaïlande a été couronnée championne du monde après avoir affronté 32 des meilleurs mixologues au monde pour créer les cocktails durables les plus étonnants.

La finale mondiale s'est déroulée le 3 février dans le cadre naturel spectaculaire et exotique des îles volcaniques tropicales de Granada au Nicaragua.

Julie Nguyen, winner of Flor de Caña's Sustainable Cocktail Challenge from Thailand crowned 2023 World’s Sustainable Cocktail Champion by Flor de Caña

Le jury était composé de personnalités renommées telles que Danil Nevsky, barman nommé 3e personne la plus influente de l'industrie ; Alex Francis, barman distingué et consultant en bar ; et Mandy Naglich, journaliste réputée dans le domaine de l'alimentation et des boissons. Ils ont évalué des éléments tels que l'histoire et l'inspiration du cocktail, l'utilisation d'ingrédients et de techniques durables et le niveau de créativité, en plus de leur saveur et leur apparence.

Julie Nguyen a remporté la première place du concours en impressionnant les jurés par sa passion et son sens de l'innovation dans la création de cocktails durables. Le cocktail gagnant, appelé « From Sip to Seed » (de la gorgée à la graine), a été fabriqué à partir de maïs (toutes les parties — feuille, soie, épi et grains) et d'éléments naturels locaux tels que le sucre de palmier de Palmyre et le lait de coco pour mettre en valeur l'ingrédient principal : le rhum Flor de Caña 12 ans d'âge.

En plus de recevoir le titre de « Championne du Monde du Sustainable Cocktail Challenge de Flor de Caña », Julie Nguyen a reçu le trophée de la championne du monde fabriqué à partir de matériaux durables, une bouteille personnalisée de rhum Flor de Caña 25 ans d'âge et un prix de 10 000 $ US. Julie Nguyen recevra également une formation et une évaluation gratuites en matière de durabilité de la part du partenaire du concours, Food Made Good.

« J'ai rêvé de ce moment et il est enfin devenu réalité. Merci à Flor de Caña de nous avoir conduits dans ce parcours durable et d'avoir créé des souvenirs et des expériences incroyables pour nous tous », a déclaré Julie Nguyen après avoir reçu le trophée.

Andrea Marseglia du Teresa Cocktail Bar en Nouvelle-Zélande a remporté la deuxième place du concours et Lacey-Jane Roberts du Published on Main Bar au Canada la troisième place ; tous deux ont reçu des prix en espèces et des bouteilles Flor de Caña personnalisées.

Plus de 30 pays ont participé au Sustainable Cocktail Challenge, qui est une célébration de l'engagement historique de Flor de Caña en faveur de la durabilité et sa façon de partager et de promouvoir ces valeurs avec la communauté mondiale des barmen. En plus d'être le premier spiritueux certifié neutre en carbone et équitable au monde, son rhum est distillé à l'aide d'une énergie 100 % renouvelable, toutes les émissions de CO2 pendant la fermentation sont récupérées et recyclées et la marque a planté un million d'arbres depuis 2005.

