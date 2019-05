Jumeirah Al Wathba Desert Resort and Spa em Abu Dhabi oferece o refúgio perfeito para o bem-estar

Embarque em uma viagem de bem-estar individual, ou fuja da cidade como casal ou grupo de amigos, para desfrutar de mimos tão relaxantes quanto o próprio cenário. Criados para oferecer experiências sob medida, os tratamentos do spa são realizados com um serviço impecável em 13 salas de tratamento de luxo, incluindo suítes para casais e terraços privados. Desfrute das salas de sauna a vapor, saunas de sal cristalino e piscinas de mergulho, mas não deixe de experimentar o que torna este refúgio especial; os tratamentos e banhos turcos Margy's Monte Carlo inspirados nas tradicionais casas de banho turcas. Se a sala de neve não estiver suficientemente fria, outra característica especial é o revitalizante IceLab de crioterapia, onde a exposição a -110°C (-166°F) revigora a mente, relaxa os músculos e ajuda a evitar o envelhecimento.

Este resort tem um design inspirado em uma aldeia antiga, seus quartos e suas vilas possuem detalhes atemporais e pátios sinuosos; este destino exclusivo transforma a definição de bem-estar. Um resort deslumbrante em um deserto com mais de 22.000 m2 de dunas que proporcionam uma energia calmante, enfatizada pelo som relaxante da água, com uma piscina de 1.000 m2 preparada para rejuvenescer os hóspedes em um ambiente calmo e tranquilo.

Aprenda sobre as antigas tradições de Abu Dhabi admirando majestosas aves de rapina, ou com uma inesquecível trilha com guia enquanto o sol se põe, cruzando as dunas a cavalo ou com as modernas e atuais fat bikes. Para quem anseia por mais, aproveite o pôr-do-sol em um dos seis locais, incluindo o deslumbrante rooftop bar e o Al Mabeet, uma experiência gastronômica remota no deserto, ou faça uma conexão mais profunda com o destino e o espírito do deserto no pavilhão de yoga.

José Silva, diretor-executivo do Jumeirah Group, declarou: "Consideramos importante ter um portfólio em Abu Dhabi que reflita a verdadeira essência do destino e ofereça um refúgio exclusivo de bem-estar com serviço excepcional. O resort junta-se ao Jumeirah Saadiyat Island Resort e Jumeirah Etihad Towers - ambos em locais privilegiados. Ele combina o charme, a arquitetura e a hospitalidade generosa árabe e promete uma experiência luxuosa em meio a um cenário panorâmico. Estamos ansiosos para receber nossos hóspedes".

Os pacotes para dias da semana custam AED 1.900 ou mais e os pacotes para fim de semana custam AED 2.200 ou mais, com crédito para de AED 500 por pessoa para o spa.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/882551/Jumeirah_Al_Wathba_Talise_Spa.jpg

FONTE Jumeirah Group

Related Links

https://www.jumeirah.com/



SOURCE Jumeirah Group