Jumeirah Group eröffnet luxushotel in Nanjing, China

Jumeirah Group, ein weltweit agierendes Unternehmen im Gastgewerbebereich und Mitglied von Dubai Holding, gab am 10. September 2018 die Eröffnung des Jumeirah Nanjing bekannt. Die Gruppe, die unter der Leitung von Jumeirah CEO José Silva steht, befindet sich in einer Phase beschleunigter Expansion. Die neue Immobilie in China, die mit der Schutzmarke Jumeirah versehen ist, repräsentiert ein wichtiges Arbeitsergebnis, das aus den globalen Wachstumsbemühungen der Marke heraus entstanden ist.