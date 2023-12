Jungle bus da Volkswagen é ícone na trajetória de 30 anos da marca Volksbus

SÃO PAULO, 18 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Para a Volkswagen Caminhões e Ônibus, o ano de 2023 está recheado de motivos para celebrar com as três décadas de sucessos da família Volksbus, numa trajetória que envolve diversos chassis que marcaram época e inspiram até hoje o transporte de passageiros no Brasil. Entre eles, está o icônico modelo que serviu de base para o êxito da VWCO no programa Caminho da Escola: conhecido como jungle bus, o Volksbus 16.180 em sua versão off-road.

"Já em 1993, anos antes da criação do programa Caminho da Escola, a VWCO desenvolvia de forma pioneira essa configuração para estradas não pavimentadas, que consistia basicamente em suspensão reforçada, com chassi mais alto para proteger componentes, com ângulos de entrada e saída acertados para uma operação off-road", explica Mauro Simões, gerente executivo de Engenharia de Pré-Desenvolvimento da empresa.

Ele relembra, com orgulho, que com esse projeto nasceu o conceito sob medida para os ônibus Volkswagen. "Este foi nosso segundo modelo e o primeiro chassi feito especialmente para um cliente, fruto de nossa parceria e relacionamento próximo. O frotista operava metade de seu trajeto em estrada de chão, numa rota entre o Distrito Federal e a Bahia, mas não tinha um produto adequado. Nós criamos essa solução e fomos reconhecidos no mercado por isso. Dali em diante, nossa recém-lançada marca Volksbus já se tornou referência de robustez no mercado", enfatiza.

Tamanho sucesso virou modelo exportação. O jungle bus da Volkswagen chegou a diversos países da América Latina e também da África. Não raro se observava unidades em aplicações severas como a de mineração ou mesmo no transporte rural e até mesmo na Amazônia. Quando surgiu o programa Caminho da Escola para fornecer acesso à educação a crianças e adolescentes de todo o país, a Volkswagen Caminhões e Ônibus já acumulava experiência e era reconhecida por isso.

"Seguimos assim: como a maior fornecedora de veículos para a iniciativa, com volume que vai superar as 30 mil unidades comercializadas até o fim de 2024. Mas o legado do jungle bus não para por aí. Até hoje, todo novo desenvolvimento de nossos ônibus é pautado no relacionamento próximo com o cliente, ouvindo suas necessidades e as atendendo sob medida, com agilidade e a excelência que são marcas da família Volksbus", comemora Mauro Simões.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.



Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

