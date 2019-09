Juninho Campos lança música com Bruninho e Davi

Nascido em Campos do Jordão, São Paulo, o cantor começou cedo, cantando em casas de shows, bares e festas de família, Juninho sempre teve a certeza que queria espalhar sua música Brasil a fora. Em 2012, Juninho se mudou para Angras dos Reis no Rio de Janeiro e ganhou seu espaço na região.

Em 2018, Juninho Campos fecha parceria com a Brothers, escritório que gerencia a carreira do Michel Teló. No mesmo ano o cantor lançou seus dois projetos: Acústico em Angra 1 e Acústico em Angra 2. Juntos os projetos tem 7 milhões de views.

Do projeto Acústico em Angra 2, surgiu a música "Se eu quero um beijo seu", com a participação dos grandes ícones da música sertaneja: Bruninho e Davi. Dia 19 de outubro a música foi lançada na plataforma digital Youtube, hoje a música conta com mais de 2 milhões de views.

Lançada dia 17 de dezembro, o hit foi lançado nas rádios do interior de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A música bateu primeiro lugar no Rio de Janeiro segundo dados da ConnectMix. Cada dia a música vem apresentando crescimento. Os projetos e repertórios não param e Juninho para o próximo semestre. Preparem-se.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/971672/Juninho_Campos.jpg

FONTE Juninho Campos

