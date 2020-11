Junto com o mundo, fale com o futuro: Nansha de Guangzhou explora novos horizontes de inovação em ciência e tecnologia

NANSHA, China, 19 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- "Superamos as dificuldades e nos reunimos conforme programado, trazendo as elites científicas e tecnológicas globais para Nansha mais uma vez", disse Dong Ke, prefeito do distrito Nansha de Guangzhou, no 2020 East Tech West realizado em Nansha em 17 de novembro.

Na "era pós-epidemia", como aproveitar as oportunidades da época, enfrentar as dificuldades e promover a recuperação econômica global por meio da inovação tecnológica? O East Tech West deu uma resposta à pergunta.

De acordo com o Departamento de Publicidade do Comitê Distrital de Nansha, o East Tech West deste ano atraiu convidados influentes, incluindo Ginni Rometty, presidente executivo da IBM, Chen Xiaodong, VP, Alibaba e CEO, InTime, e Dr. Chiang Chun Yuan, fundador e presidente do Comitê de Tecnologia, FINDA, etc. Eles compartilharam visões futuras e de vanguarda em relação a tópicos como "Perspectiva de Investimento Global", "Estratégia de Recuperação Pós-pandêmica da China", "Desenvolvimento Sustentável da Economia Digital", "Indústria de Bem-Estar Pós-Pandêmica", etc.

De acordo com o Dr. Chiang Chun Yuan, é um problema comum para a comunidade internacional descobrir como aplicar a ciência e a tecnologia para tornar a vida das pessoas mais conveniente e servir para o desenvolvimento econômico. Nesse contexto, vale a pena esperar a combinação da tecnologia digital com a medicina tradicional chinesa.

A transformação digital não tem apenas um impacto de longo prazo no setor de vida e saúde, mas também influencia o modelo de pensamento de vários setores e áreas. Mu Chen, CEO e cofundador da BigONE Lab, disse que BigONE Lab aplica uma nova geração de dados, consultoria e sistemas de pesquisa, juntamente com produtos de pesquisa digitalizados para analisar consumo, entretenimento, educação e serviços locais, etc. Com dados objetivos massivos, mostra-se que a economia da China tem forte resiliência e grande potencial de desenvolvimento diante da epidemia.

"A flexibilidade de desenvolvimento econômico da China permite que muitos problemas sejam resolvidos aqui", disse CG Lai, CEO do BNP Paribas China.

Com base nisso, o país ajustou rapidamente as políticas sob a epidemia, otimizou o ambiente de negócios e promoveu a recuperação econômica, tornando-se um "porto seguro" para o investimento transfronteiriço de muitas empresas.

A Zona Piloto de Livre Comércio da China (Guangdong), como pioneira na nova rodada de reformas e abertura da China, está se tornando "uma das primeiras escolhas" para o capital estrangeiro entrar no mercado chinês.

Dong Ke declarou no East Tech West: "Nansha foi aprovada como uma zona consolidada nacional abrangente e uma das zonas de demonstração para a promoção criativa do comércio de importação, levando-nos a construir um novo altiplano para abrir e fornecer oportunidades para as pessoas em suas casas e no exterior para investir e abrir negócios aqui."

A indústria de alta tecnologia está se desenvolvendo fortemente em Nansha, com o número de empresas relacionadas aumentando continuamente. Segundo Dong Ke, até o momento, Nansha reuniu mais de 230 empresas de inteligência artificial, mais de 200 empresas de vida e saúde e 187 projetos de investimento de empresas Fortune Global 500.

Agora, a humanidade está passando por grandes mudanças não vistas em um século. O intercâmbio e a cooperação científica e tecnológica apoiam fortemente a recuperação econômica global. Dong Ke afirmou que mais pessoas são bem-vindas para compartilhar ideias e sabedoria no East Tech West, discutir em conjunto novos modelos de cooperação internacional em inovação científica e tecnológica e contribuir com um novo pensamento para o desenvolvimento econômico global.

FONTE The Publicity Department of Nansha District Committee

