Junto com WWF, GAC Motor impulsiona o sucesso do primeiro parque nacional da China

Nos últimos três anos, a GAC Motor está trabalhando com a Administração do Parque e o WWF para estabelecer e melhorar os mecanismos de participação pública na construção e gestão de parques nacionais.

Cerca de 15.000 aves de 26 espécies de terras úmidas, incluindo várias espécies vulneráveis, foram registradas na área de origem do Rio Amarelo, onde uma câmera infravermelha capturou imagens raras de leopardos das neves e lobos negros, provando que os recursos naturais e o ecossistema foram restaurados desde a criação do parque nacional.

Para melhorar a vida dos pastores locais, as três partes introduziram projetos de "meios de subsistência alternativos" para que os pastores se tornem conservadores ecológicos no parque nacional, o que garante o desenvolvimento sustentável das comunidades locais, ao mesmo tempo em que realizam o objetivo de proteger o meio ambiente. Eles não exploraram somente uma maneira de estabelecer um sistema de gestão de parques nacionais, mas também fizeram avanços em termos de monitorar a biodiversidade e o ambiente geral do parque.

"Com a inauguração do Parque Nacional dos Três rios em 2020, o público prestará mais atenção à importância da proteção ecológica. Esperamos que mais empresas e forças sociais se juntem a nós para apoiar e participar na proteção do parque nacional", disse Yu Jun, presidente da GAC Motor.

Como a primeira empresa a participar na construção do parque nacional, a GAC Motor entregou 25 SUVs e vários lotes de suprimentos de patrulha para as operações diárias do parque e patrulhas de rotina. Por vários anos, a empresa também organizou voluntários de seu Programa de Embaixadores das Terras Úmidas para realizar pesquisas de biodiversidade com ecologistas a fim de proteger uma das mais importantes fontes de água doce da Ásia.

A GAC Motor ajudou o parque nacional na proteção geral do ecossistema natural e apoiará o parque em preparação para sua abertura ao público. Também continuará a trabalhar com a Administração do Parque e o WWF para construir um parque nacional que represente a proteção ambiental e a restauração ecológica da China.

