Juntos, María Elena Lugo Zermeño e Gerardo Vázquez Lugo vencem o Diners Club® Lifetime Achievement Award 2018

O Diners Club® Lifetime Achievement Award será apresentado durante a cerimônia de premiação do Latin America's 50 Best Restaurants, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, no dia 30 de outubro, terça-feira, no espaço de eventos Ágora, em Bogotá, e é um dos três prêmios especiais a serem anunciados antes da cerimônia, juntamente com o prêmio elit® Vodka Latin America's Best Female Chef, a ser revelado no dia 26 de setembro, e do Miele One To Watch Award, no dia 17 de outubro.

Ao longo de sua vida, a chef María Elena Lugo sempre acreditou firmemente no imenso valor cultural e gastronômico da cozinha tradicional de seu país e tem sido instrumental no esforço de trazê-la para o primeiro plano do cenário gastronômico. Seu falecido marido, Raymundo Vázquez, abriu o Nicos em 1957, pouco depois que se casaram, e ela se juntou a ele com o objetivo de fazer as pessoas reconhecerem o valor da culinária ancestral e caseira do México em uma época em que esta não era muito apreciada.

O chef Gerardo Vázquez Lugo herdou os princípios de seus pais e se junto a sua mãe na cozinha do Nicos há mais de 20 anos. Sua entrada no negócio, depois de ter seguido carreira como arquiteto, trouxe novas perspectivas ao restaurante, sempre mantendo em mente a ancestralidade, mas usando ingredientes mais regionais que permitiram que novas interpretações dos pratos do Nicos fossem feitas.

A equipe Lugo Zermeño-Vázquez Lugo tem trabalhado incansavelmente durante décadas para elevar a cozinha mexicana, não só no restaurante, mas também por meio de pesquisa, colaborações acadêmicas e cursos de gastronomia, dividindo o conhecimento e a paixão com outros chefs e gastrônomos. Demonstrando que a culinária que resiste ao tempo é um elemento vital na cultura de um país, desempenham um grande papel na gastronomia mexicana tradicional, que foi declarado um Patrimônio Cultural Imaterial pela UNESCO em 2010.

Ao receberem o Diners Club® Lifetime Achievement Award da América Latina, os chefs Vázquez Lugo e Lugo Zermeño passam a integrar um célebre grupo da região que vem sendo celebrado desde 2013, que inclui: Gastón Acurio, do Peru; Alex Atala, de São Paulo; Enrique Olvera, do México; o francês de nascença Claude Troisgros, que fica no Rio de Janeiro; e o homenageado de 2017, Guillermo González Beristáin, também do México.

