Jusqu'à 500 camions à pile à combustible QUANTRON de classe 8 pour la société américaine TMP Logistics Group Ltd.

Signature d'un accord-cadre entre QUANTRON et TMP Logistics Group Ltd. pour passer commande de 500 camions de classe 8 équipés d'un système de propulsion FCEV, à livrer d'ici 2024.

Présence d'un immense potentiel de marché aux États-Unis : D'ici 2030, le marché total des véhicules de classe 8 sera d'environ 280 000 à 300 000 véhicules, dont une grande partie sera entièrement électrique et alimentée par des piles à hydrogène à l'avenir

Un fort soutien à la collaboration de la part de la délégation allemande aux côtés de Hubert Aiwanger, vice-ministre-président et ministre de l'économie de la Bavière

AUGSBURG, Allemagne, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ -- QUANTRON, le spécialiste allemand de la mobilité électrique, a signé un accord-cadre avec TMP Logistics Group Ltd. pour passer commande de 500 camions de classe 8 avec système de propulsion par pile à combustible (FCEV). La signature du contrat a eu lieu lors d'une cérémonie dédiée après le sommet « Hydrogen Americas 2022 », le 12 octobre, à la Délégation pour l'industrie et le commerce allemands (DGIC). L'ambassade allemande à Washington D.C. a apporté son soutien à l'événement.

QUANTRON USA Class 8 FCEV Truck Teaser Decarbonization of Trucking Summit in the US Federal Ministry of Economic Affairs (Hubert Aiwanger -Deputy Minister President of Bavaria and Bavarian Minister of Economic affairs, Dr. Emily Haber - German Ambassador and Andreas Haller - QUANTRON Founder and Chairman of the Board) Signature process for 500 units of FCEV Class 8 trucks (Michael Perschke -CEO QUANTRON, Michael Watts - Strategic Partnerships TMP Logistics Group, Dr. Sunita Satyapal - US Department of Energy Hydrogen Program Coordinator, Hubert Aiwanger - Deputy Minister President of Bavaria and Bavarian Minister of Economic affairs, and Andreas Haller, Founder and Chairman of the Board of QUANTRON)

Les véhicules, qui seront exploités via Quantron-as-a-Service (QaaS), devraient être livrés d'ici 2024. Il est également prévu d'intégrer des véhicules à émissions de carbone nulles venus de fournisseurs tiers dans la plateforme QaaS, et de proposer aux clients des solutions à émissions nulles sur la base d'un tarif au kilomètre fondé sur le coût total de possession (TCO). QUANTRON est le fournisseur privilégié de camions de classe 8 à système de propulsion FCEV pour TMP Logistics.

L'accord-cadre a été signé par Andreas Haller, fondateur et président du conseil d'administration de QUANTRON, et au nom de TMP Logistics par Michael Watts (du développement commercial et des partenariats stratégiques), en représentant Raymond F. Staples, Esq.

M. Staples, un entrepreneur et investisseur pionnier sur le marché émergent de l'Europe centrale et orientale, est le fondateur et le président de la société d'investissement mondiale TMP Holdings Inc., ainsi que le président et PDG du groupe TMP Logistics, un groupe intégré de plus d'une douzaine de sociétés de transport routier, de logistique et de logiciels liés à la logistique aux États-Unis, dont le groupe d'entreprises National Freight. National Freight est le plus grand prestataire de services de transport routier aux États-Unis pour FedEx Ground.

QUANTRON est un fournisseur de plateforme et un spécialiste de la mobilité durable pour les personnes et les biens. Il offre avec Quantron-as-a-Service (QaaS) un écosystème ouvert à 360 degrés pour les FEO. En plus des véhicules BEV et FCEV à émissions nulles et du service à la clientèle correspondant, l'infrastructure associée, de la génération d'hydrogène (H 2 ) au ravitaillement, est également prise en compte.

La signature de l'accord-cadre a eu lieu avec le soutien de l'ambassade allemande et de la Chambre du commerce extérieur, lors d'un voyage de la délégation dirigé par Hubert Aiwanger. Le vice-ministre-président de l'État libre de Bavière et ministre de l'économie bavarois promeut et soutient le développement régional ainsi que le développement de l'industrie énergétique dans le domaine du transport vert et de l'hydrogène en Bavière.

« Très tôt, la Bavière a misé sur le bon cheval avec l'hydrogène », a déclaré Hubert Aiwanger. « La décarbonation du transport routier est une problématique centrale de la transition énergétique. La crise énergétique actuelle appelle encore plus à des solutions se passant de combustibles fossiles, et la tendance à l'utilisation de l'hydrogène s'est accentuée. Rien qu'aux États-Unis, la demande de camions lourds à pile à combustible est estimée à 300 000 véhicules d'ici 2030. Cet accord-cadre américano-bavarois marque le début d'une étroite coopération transatlantique sur le marché prometteur de la mobilité neutre sur le plan climatique. En Europe aussi, les camions à hydrogène doivent faire une percée dans les prochaines années. »

Le contrat a été signé après le sommet « Hydrogen Americas », au cours duquel le PDG de QUANTRON, Michael Perschke, a souligné la création de Quantron USA Inc. Cette initiative a été lancée dans le but de développer davantage les activités sur le marché nord-américain. La filiale américaine est dirigée par Raymond F. Staples et Andreas Haller en tant que cofondateurs de Quantron US, et par Richard Haas en tant que PDG.

Les véhicules écologiques à hydrogène pour le transport de marchandises possèdent un immense potentiel commercial aux États-Unis. Le marché total des véhicules de classe 8 devant être électrifiés et équipés de piles à combustible est d'environ 280 000 à 300 000 véhicules aux États-Unis d'ici 2030. Cela signifie un énorme potentiel de croissance des groupes motopropulseurs alternatifs à l'hydrogène et à traction entièrement électrique, qui passeront d'environ 2 000 unités en 2022 à plus de 35 000 en 2034.

« Nous sommes fiers que QUANTRON, avec l'appui de la Chambre de commerce des États-Unis, de l'ambassadrice et détentrice de doctorat Emily Haber et d'Hubert Aiwanger, le ministre de l'économie de la Bavière, puisse contribuer à faire progresser l'économie de l'hydrogène dans le secteur des véhicules utilitaires lourds de classe 8 aux États-Unis », a souligné Michael Perschke, le PDG de Quantron AG. « Grâce à notre contribution de 500 camions lourds FCEV, nous soutenons le programme pour l'hydrogène d'un montant de huit milliards de dollars financé par la loi bipartisane sur les infrastructures du président Biden. Nous sommes heureux d'être en tête des efforts visant à aider les entreprises et les collectivités du pays entier à bénéficier d'investissements dans l'énergie propre et l'hydrogène. »

Quantron AG est un fournisseur de plate-forme et un spécialiste de la mobilité durable pour les personnes et les marchandises. L'entreprise se concentre sur les camions, les bus et les fourgonnettes, fournissant des groupes motopropulseurs entièrement électriques et une technologie de piles à combustible à H 2 . En tant que filiale high-tech de la célèbre société Haller KG, cette société allemande basée à Augsbourg en Bavière combine plus de 140 ans d'expérience dans le domaine des véhicules utilitaires avec un savoir-faire de pointe en matière de mobilité électrique. Sur le plan international, la société se positionne comme un partenaire des équipementiers existants.

Avec l'écosystème Quantron-as-a-Service (QaaS), QUANTRON propose un concept global qui englobe toutes les facettes de la chaîne de valeur de la mobilité : QUANTRON INSIDE propose une large gamme de véhicules neufs et de conversions de véhicules existants et d'occasion pour passer du diesel à des groupes motopropulseurs électriques à batterie et à hydrogène, grâce à la technologie hautement innovante QUANTRON INSIDE. En outre, Quantron AG vend des batteries et des solutions d'électrification intégrées conçues sur mesure. QUANTRON CUSTOMER CARE propose des services après-vente numériques et physiques par le biais d'un réseau européen de 700 partenaires de service. De plus, elle offre des services de maintenance, de réparation, de fourniture de pièces de rechange et de télématique, ainsi que des solutions cloud pour le diagnostic et la gestion de flotte à distance. Des solutions individuelles sont aussi proposées aux clients, notamment des services de location, de financement et de crédit-bail, ainsi que des cours de formation et des ateliers à la QUANTRON Academy. À l'avenir, QUANTRON ENERGY réalisera un modèle de production d'hydrogène vert et d'électricité en tant que plate-forme. À cette fin, Quantron AG s'est associée à des partenaires mondiaux de premier rang. Cette alliance pour l'hydrogène constitue également un pilier pour la QUANTRON POWER STATION, la fourniture de véhicules avec l'infrastructure requise en matière de recharge écologique et de ravitaillement en H 2 .

QUANTRON incarne les valeurs fondamentales que sont la fiabilité, l'énergie et le courage. L'équipe d'experts du moteur d'innovation pour la mobilité électrique apporte une contribution importante au transport durable et écologique des personnes et des marchandises. Vous pouvez trouver de plus amples informations à l'adresse suivante : www.quantron.net

