Just Eat Takeaway.com e Adyen fazem parceria para emitir cartões para programas﻿ de despesas corporativas

AMSTERDÃ, 19 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Adyen (AMS:ADYEN), plataforma de pagamentos preferida por muitas das principais empresas do mundo, anunciou hoje que o Just Eat Takeaway.com, um mercado líder global de entrega de alimentos on-line, implementará sua solução de emissão de cartão na forma Takeaway Pay Card. A solução da Adyen permite que o Just Eat Takeaway.com emita cartões pré-financiados aos funcionários para custear despesas com refeições.

Embora o Takeaway Pay tenha permitido que os clientes corporativos comprem dentre uma ampla oferta de restaurantes on-line, os funcionários agora podem usar o cartão Takeaway Pay Card off-line para gastar seu subsídio de refeições para viagens em trânsito, viagens de negócios ou almoços regulares em equipe ao ar livre, sem o incômodo de enviar um relatório de despesas. Na primeira rodada de implementação, os cartões serão lançados apenas para funcionários do Just Eat Takeaway.com na Europa. O produto também está disponível para os clientes corporativos do Just Eat Takeaway.com na Holanda, Alemanha e Polônia, com mais países a serem incorporados em breve, e pode ser usado em estabelecimentos de alimentos e bebidas listados que aceitem Maestro e Mastercard.

O Adyen Issuing oferece uma solução de gestão de despesas que gerencia o processo de ponta a ponta em uma única plataforma, o que permite maior flexibilidade no uso do cartão e na confirmação de pagamentos em tempo real. A Adyen pode oferecer cartões virtuais e físicos aos seus comerciantes, para que as empresas tenham mais controle e rastreabilidade dos fluxos de caixa, tanto para fornecedores quanto para os funcionários.

"Graças à Adyen Issuing, os funcionários podem fazer compras em centenas de milhares de restaurantes e lojas off-line — sem a necessidade de fazer um relatório de despesas. Independentemente de os funcionários estarem em casa, em trânsito ou visitando os clientes, o Takeaway Pay é o benefício que oferece aos funcionários os benefícios alimentares mais holísticos", disse Imad Qutob, diretor de soluções corporativas do Just Eat takeaway.com.

"Estamos entusiasmados em ver mais casos de uso de nossa solução emissora sendo implementada", disse Kamran Zaki, COO da Adyen. "Nossa solução emissora torna fácil para o Just Eat Takeaway.com e os funcionários de seus clientes fazerem compras e refeições, mas suas equipes de RH também são beneficiadas pela visão geral instantânea e transparente dos gastos dos funcionários."

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de pagamentos escolhida por muitas das empresas líderes do mundo. Ela oferece uma moderna infraestrutura de ponta a ponta conectada diretamente à Visa, Mastercard e aos métodos de pagamento preferidos pelos consumidores do mundo todo. A Adyen oferece pagamentos sem atritos em canais on-line, dispositivos móveis e na loja. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen atende clientes como Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos e L'Oréal. A cooperação com o Just Eat Takeaway.com, conforme descrito nesta atualização da empresa, destaca o crescimento contínuo da Adyen com comerciantes atuais e novos ao longo dos anos.

Sobre o Just Eat Takeaway.com

O Just Eat Takeaway.com (LSE: JET, AMS: TKWY,NASDAQ: GRUB) é um mercado líder global de entrega de alimentos on-line fora da China. Com sede em Amsterdã, a empresa está focada em conectar consumidores e restaurantes por meio de suas plataformas. Com mais de 580 mil restaurantes conectados, o Just Eat Takeaway.com oferece aos consumidores uma ampla variedade de opções de alimentos. O Just Eat Takeaway.com colabora principalmente com os restaurantes que fazem entrega. Além disso, o Just Eat Takeaway.com oferece seus serviços proprietários de entrega para restaurantes que não fazem esse serviço por conta própria.

