Justiça garante mais uma vitória à Dolly

SÃO PAULO, 6 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Já virou rotina. Mais uma vez a Justiça deu ganho de causa ao gestor e dono da empresa de refrigerantes Dolly, Laerte Codonho. O que era uma dívida de R$ 4 bi da empresa com o Fisco paulista, na verdade não passava de R$ 26 milhões, como sempre afirmava Codonho.

A revista Isto É, na sua última edição de 2020, informa que a marca de refrigerantes Dolly, do empresário Laerte Codonho, obteve mais uma importante vitória na Justiça. O Fisco paulista cobrava da empresa R$ 4 bilhões, valor que Codonho afirmava que tal dívida era mais de 100 vezes menor. A juíza Gaciella Lorenzo Satzman, da Vara da Fazenda Pública de Barueri, com base em relatórios de peritos independentes, chegou à mesma conclusão de Codonho. A dívida total junto ao Fisco paulista era de R$ 26 milhões. E essa dívida foi fruto de um golpe dado por contadores da empresa, que emitiam guias de recolhimentos, falsificavam a quitação, e ficavam com todo dinheiro. Com essa decisão, Codonho teve suas contas desbloqueadas e garantiu que pagará a dívida em menor tempo que o estipulado.

FONTE Dolly

SOURCE Dolly