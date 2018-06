Justice for Lai Dai Han : les victimes vietnamiennes de violence sexuelle doivent être reconnues

Le jeudi 7 juin se tiendra au Capitole, à Washington, un événement organisé par la Korean American Association of Greater New York en l'honneur des « femmes de réconfort » victimes de violence sexuelle pendant la Seconde Guerre mondiale.

Bien que beaucoup connaissent l'histoire des « femmes de réconfort », peu ont entendu parler des « Lai Dai Han », et de leurs mères victimes de violences sexuelles perpétrées par des soldats sud-coréens pendant la guerre du Vietnam. Certaines des femmes violées et victimes de violence sexuelle étaient âgées d'à peine 12 ou 13 ans à l'époque.

Pendant la guerre du Vietnam, la Corée du Sud a déployé plus de 320 000 soldats au Vietnam. Aujourd'hui, en conséquence des viols et des violences sexuelles perpétrés durant cette période, des dizaines de milliers de jeunes adultes d'ascendance mixte vietnamo-coréenne vivent dans l'ombre de la société vietnamienne.

Justice for Lai Dai Han a récemment publié une lettre dans laquelle elle fait part de son intention d'exposer au Capitole la statue d'une esclave sexuelle, en mémoire des « Lai Dai Han ». Au Royaume-Uni, Justice for Lai Dai Han étudie la possibilité d'ériger une statue en souvenir des victimes de violence sexuelle en général et des victimes vietnamiennes en particulier. Alors que nous demandons justice pour les victimes de violences sexuelles en temps de conflit, il est impératif que le gouvernement sud-coréen reconnaisse la souffrance des « Lai Dai Han ».

M. Tran Dai Nhat, président honoraire de Justice for Lai Dai Han, a déclaré :

« Les auteurs de violences sexuelles contre les femmes perpétrées durant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre du Vietnam doivent être tenus responsables de leurs actions. »

« À l'approche de la Journée internationale des Nations Unies pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit, il est essentiel que les Lai Dai Han et d'autres victimes moins connues de la violence sexuelle aient les mêmes opportunités de raconter leur histoire. »

Le sort des Lai Dai Han figure parmi les grands secrets de la guerre du Vietnam et n'a jamais été reconnu par le gouvernement de la Corée du Sud. Sachant que seules 800 victimes de viol sont encore en vie aujourd'hui, il est impératif que les crimes dont elles ont été victimes soient reconnus. Comme l'a récemment souligné Jack Straw, ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume-Uni, les Lai Dai Han veulent simplement que leur voix soit entendue et que leur douleur et leur souffrance soient reconnues.

À PROPOS DES LAI DAI HAN

Justice for Lai Dai Han lutte pour les droits de femmes ayant subi des violences sexuelles pendant un conflit. Il y a quarante ans, pendant la guerre du Vietnam, des soldats sud-coréens ont violé des milliers de vietnamiennes innocentes. Aujourd'hui, des dizaines de milliers d'enfants d'ascendance coréano-vietnamienne, appelés « Lai Dai Han », vivent dans l'ombre de la société vietnamienne. Notre objectif est de défendre toutes les victimes de violence sexuelle et de réclamer justice pour les Lai Dai Han.

