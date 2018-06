Justicia para la democracia en Bolivia

El juez llegó a su decisión después del estricto análisis técnico y jurídico de la ley y de los hechosrevisando toda la evidencia presentada y se convenció de que migobierno defendió la ley y la vida de ciudadanos inocentes. La decisión del juez demuestra que no hubo absolutamente ninguna evidencia que indique la existencia de un plan u orden de utilizar la fuerza letal contra civiles.La evidencia demostró que migobierno enfrentó la conmoción social en medio de una grave crisis económica,siempre buscando el dialogo y la resolución pacífica de los conflictos,mientras que muchos buscaban destruir la democracia.

Sin embargo, seguimos lamentando el dolor y la tragedia que los hechos violentos del año 2003 generaron para decenas de familias de ciudadanos bolivianos. Compartimos la esperanza de que un día no lejano se sepa y acepte toda la verdad. Creemos que este momento nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre lo sucedido, de orar por los que fueron afectados por la violencia, y comprometernos a que esta tragedia nunca más se repita.

Durante este proceso judicial se tomaron en cuenta las reformas económicas, políticas y sociales realizadas durante mis dos gestiones de gobierno constitucionales y democráticos, en apoyo y en defensa de las poblaciones más vulnerables, de los indígenas, las mujeres, los niños y los ancianos, en línea con la tradición histórica de mi partido y en sintonía con mi trayectoria personal y familiar de servicio a Bolivia.

Esperamos que los resultados de este juicio no solamente recuerden a todos la importancia de la justicia para la democracia, sino que nos permitan recuperar la confianza en las instituciones democráticas. Bolivia necesita y merece retomar el camino de la libertad y la democracia.

Gonzalo Sánchez de Lozada

Ex Presidente de Bolivia (1993-1997, 2002-2003)

Washington DC,30 de Mayo 2018

FUENTE The Office of Gonzalo Sánchez de Lozada, the Former President of Bolivia

