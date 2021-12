Justin Sun wird vom Außenministerium zum WTO-Botschafter für Grenada ernannt

SINGAPUR, 18. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Die Regierung von Grenada hat die Ernennung von Justin Sun zum neuen WTO-Botschafter bekannt gegeben, der in Genf tätig sein wird. Sun, eine führende Persönlichkeit in der Krypto- und Blockchain-Sphäre, ist vor allem als Gründer von TRON bekannt, einer der weltweit größten und beliebtesten Blockchain-Plattformen. Suns Interesse an Geschichte, gesellschaftspolitischen Themen und internationalen Angelegenheiten begann schon in jungen Jahren. Schließlich studierte er Geschichte an der Universität Peking, wo er als Jahrgangsbester abschloss, und erwarb einen Master of Arts in Sozialwissenschaften an der Universität von Pennsylvania. Suns Leidenschaft, die Blockchain- und Finanztechnologie für alle zugänglich zu machen, führte zur Gründung des TRON-Ökosystems.