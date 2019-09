Justo lo que su página de Instagram necesita: Duraznos Cling de California, nunca más solamente para acompañar con queso cottage

"Estas son más que simplemente recetas; son un camino a un estilo de vida de nutrición práctica", comentó Quinn. "Las recetas son sencillas y simplificadas, pero a la vez totalmente actualizadas, lo que les facilita a las familias probar algunos modos sabrosos y divertidos de disfrutar los duraznos Cling de California en su hogar".

Se suma a esa simplicidad el hecho de que cada receta Quick and Easy está diseñada con la practicidad en mente, utilizando, además de los duraznos Cling de California, otros ingredientes que se encuentras fácilmente en las tiendas habituales de alimentos.

Igualmente nutritivos: frescos, en lata, en frasco o copas

En una generación que desea información significativa y conexiones reales con sus alimentos, a muchos todavía les sorprende saber la equivalencia nutricional de los duraznos Cling de California. Explica Quinn:

"Según estudios recientes de la Universidad Estatal de Oregón y la Universidad Estatal de Michigan, los duraznos Cling de California en latas, frascos y copas individuales son tan nutritivos como los duraznos frescos. Esto no solo les da más opciones a los consumidores al hacer sus compras, sino que supone una disponibilidad de duraznos Cling de California deliciosos y nutritivos durante todo el año".

Se puede acceder a los detalles de los estudios de las universidades aquí: https://californiaclingpeaches.com/nutrition

Igualmente nutritivos en todas sus formas, y ahora con nueve recetas Quick and Easy nuevas para probar, los duraznos Cling de California hacen honor a su lema: "Siempre listos, siempre nutritivos, siempre deliciosos".

Acerca del California Cling Peach Board

Fundado en 1996, el Consejo del Durazno Cling de California (California Cling Peach Board) es una Orden de Comercialización del Estado de California, emitida como incentivo del deseo de los cultivadores de duraznos Cling de California de generar un entorno que aumente el consumo de duraznos Cling a través de la promoción, la publicidad, la educación de los consumidores, la investigación en producción y marketing, el establecimiento de grados y estándares, y la compilación de estadísticas del sector. Los duraznos Cling de California se cosechan, se empacan y se envían en su punto máximo de madurez, y están disponibles todo el año en su tienda de alimentos en latas, copas de porciones individuales y frascos.

