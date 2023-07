Juye of Shandong: Uma Nova Vida Esboçada nas Pinturas Detalhadas de Peônia

HEZE, China, 11 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- O projeto de cooperação internacional "Dating of Rose" Image Works Collection realizou recentemente a cerimônia de lançamento em Sofia, capital da Bulgária. No local, a província de Shandong, na China, apresentou uma elaborada pintura de estilo de peônia criada pelos agricultores-artistas do Condado de Juye ao Sindicato dos Jornalistas Búlgaros, conforme o Escritório de Notícias do Governo Popular do Condado de Juye.

A imagem mostra pintura de estilo elaborado de uma peônia apresentada pela Província de Shandong ao Sindicato dos Jornalistas Búlgaros. (PRNewsfoto/News Office of the People's Government of Juye County) Em uma academia de arte popular no Condado de Juye, fazendeiros-pintores estão trocando opiniões sobre a criação de pinturas de estilo elaborado. (PRNewsfoto/News Office of the People's Government of Juye County)

O Condado de Juye de Heze, Shandong sempre foi reputado como uma "cidade natal de pinturas de agricultores na China" e uma "cidade natal de pinturas chinesas de estilo elaborado". A população local tem trabalhado arduamente na cultura da pintura local. As pinturas elaboradas em estilo do Condado de Juye de "peônias de Heze" ganharam fama.

As pinturas elaboradas em estilo do Condado de Juye combinaram técnicas modernas em técnicas tradicionais, com linhas elegantes e cores lindas. Nos últimos anos, as pinturas elaboradas no estilo da peônia do Condado de Juye embarcaram em um caminho de desenvolvimento baseado na marca e na industrialização, o que tem melhorado ainda mais a vida da população local. De acordo com especialistas locais em pintura, agricultores comuns podem dominar as técnicas básicas e terminar uma pintura de forma independente após aprender as técnicas por um determinado período. O Condado de Juye estabeleceu um fundo de desenvolvimento para a indústria de pintura e caligrafia e usou academias de pintura e caligrafia e agências de treinamento para cultivar talentos de reserva, enquanto se esforça para promover o desenvolvimento das condições de apoio para toda a cadeia industrial, como inovação industrial e criatividade cultural e desenvolvimento. "No Condado de Juye, pode-se dizer que 'há um estúdio de pintura em todas as vilas'. Um pintor comum pode ganhar uma renda anual de 50.000 a 60.000 yuans, enquanto um pintor mais experiente pode ganhar uma renda anual de centenas de milhares de yuans", disse Gao Sujuan, vice-chefe do Painting and Calligraphy Industry Development Leading Group do Condado de Juye.

Atualmente, o setor de pintura e caligrafia do condado tem mais de 20.000 profissionais, com mais de 1,2 milhões de obras criadas anualmente e com as obras exportadas para 40 países e regiões, criando um valor de produção de mais de um bilhão de yuans.

Legenda: a foto mostra a elaborada pintura em estilo de peônias apresentada pela Shandong Province to Bulgarian Journalists' Union.

Legenda: em uma academia de arte comunitária do Condado de Juye, agricultores-pintores estão trocando ideias sobre a criação de pinturas no estilo elaborado.

