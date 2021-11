JW Anderson et xydrobe révèlent que NFT sera mis aux enchères le 12/12/21

Le cardigan, maintenant exposé au Victoria & Albert Museum de Londres, a déclenché une sensation de tendance sur les réseaux sociaux après que le chanteur l'a porté lors des répétitions de l'émission Today du diffuseur américain NBC en février 2020. Pendant le confinement, une utilisatrice de Tik Tok a créé sa propre version du pull et a posté la vidéo, inspirant des milliers d'autres à faire de même. En réponse, le Directeur créatif de JW Anderson, Jonathan Anderson, a publié le modèle et un didacticiel expliquant comment le créer en ligne. Le hashtag #harrystylescardigan, qui a couru partout, a maintenant atteint plus de 86 millions de vues à ce jour et est largement reconnu comme un phénomène culturel.

Dans sa dernière version, le cardigan Colourblock Patchwork a été transformé en un NFT créé par l'équipe interne d'artistes VFX de xydrobe. Méticuleusement conçu pendant 300 heures, chaque morceau de fil a été construit en 3D avant de le tisser ensemble de manière procédurale pour chacun des six modèles de tricot différents qui composent la pièce. Chaque imperfection, couleur et décision délibérée dans la construction de ce cardigan est honorée et parfaitement reproduite.

L'enchère xydrobe pour le premier objet de collection d'archives de la plate-forme s'ouvrira le dimanche 12 décembre à 19h00 UTC et durera 48 heures. Il s'agit du premier NFT du genre, une réplique numérique 3D hyperréaliste d'un article de mode existant. Il n'y aura qu'un seul NFT du cardigan JW Anderson Colourblock Patchwork créé, disponible avec un prix de réserve de 10 000 £ vendu exclusivement via xydrobe.

