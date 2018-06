JW Marriott levanta sua bandeira na Cidade do Panamá

"Estamos entusiasmados com o fato de o nosso hotel funcionar como um JW Marriott e acreditamos que essa parceria, juntamente com uma equipe talentosa e comodidades espetaculares, será um sucesso. Estamos ansiosos para receber novos e antigos hóspedes nesta propriedade icônica", disse Orestes Fintiklis, sócio-gerente da Ithaca Capital.

Com 284 metros de altura (932 pés), a arquitetura moderna da propriedade se tornou emblemática da Cidade do Panamá e seu horizonte. Localizado à beira-mar do prestigioso bairro de Punta Pacifica, na Cidade do Panamá, perto das áreas bancárias, comerciais e de entretenimento, o hotel oferece o isolamento e a privacidade de um oásis urbano.

Os hóspedes poderão desfrutar de três restaurantes de alta qualidade, um bar popular (Cava 15), um extenso deck com piscina e instalações para conferências de última geração. Com uma média de 55 metros quadrados cada, os 369 quartos do hotel são os maiores da cidade com muitos diretamente de frente para o mar, desfrutando de vistas panorâmicas do Golfo do Panamá e do horizonte da cidade.

O JW Marriott faz parte do portfólio de luxo do Marriott International e consiste em propriedades esplêndidas e distintas em importantes locais urbanos e de resorts no mundo todo. Hoje, há mais de 80 hotéis JW Marriott em mais de 25 países e territórios.

"A Marriott International se orgulha de ter feito parceria com a Ithaca Capital para o relançamento deste hotel icônico na Cidade do Panamá, uma cidade de passagem que está crescendo e um centro muito importante para a América Latina. Este hotel representará o décimo segundo hotel da marca JW Marriott em operação em nossa região, atendendo viajantes sofisticados, buscando o JW Treatment™ de alta qualidade", disse Laurent de Kousemaeker, diretor de desenvolvimento da Marriott International, região do Caribe e América Latina.

Sobre a Ithaca Capital

A Ithaca Capital é uma empresa de investimentos imobiliários, fundada por Orestes Fintiklis, com foco na hospitalidade e em ativos imobiliários residenciais na costa leste dos Estados Unidos e no norte da América Latina. Investimentos recentes da Ithaca Capital incluem o recém-renomeado Bahia Grand Hotel Panama, bem como um portfólio de hotéis Courtyard by Marriott® na República Dominicana e na Costa Rica.

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/712412/Bahia_Exterior.jpg

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/712414/Barcelona.jpg

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/712415/Piscina.jpg

FONTE Ithaca Capital

SOURCE Ithaca Capital