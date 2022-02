Jya lance les purificateurs d'air de classe mondiale de la série Fjord, conçus par des experts en innovation haut de gamme

Jya a annoncé le lancement mondial des purificateurs d'air « Fjord & Fjord Pro », qui visent à apporter à tous santé et sérénité, et qui sont déjà approuvés par 15 millions de personnes.

Gardien de la santé de l'air

Le Fjord de Jya a un débit d'air propre (CADR) de 450 m³/h, nettoyant l'air jusqu'à 54 ㎡ chaque heure, tandis que la version Pro a un CADR de 550 m³/h, nettoyant l'air jusqu'à 62 ㎡. Cela signifie que 7 499L/12 220 L d'air sont recyclés chaque minute avec le NanoGuard™, leader de l'industrie, avec du charbon actif qui filtre les particules et absorbe les COV aussi petits que 0,1 μm et stérilise aux UV (Fjord) à toutes sortes de substances nocives invisibles. Il protège contre 99,95 % des bactéries, des virus, du pollen, du formaldéhyde et de la fumée, conférant à l'appareil des performances irrésistibles, une purification et une efficacité exceptionnelles.

Cyberéclairage IQA pour un suivi précis et en temps réel de la qualité de l'air

Le Fjord & le Fjord Pro de Jya sont équipés de capteurs QAI hyper-précis. Cela donne un indicateur de la qualité de l'air allant d'un état excellent à un état malsain, donné par des lumières LED dynamiques. L'indicateur fournit 5 données clés sur la qualité de l'air : PM10, PM2.5, COVT, température et humidité. Toutes ces données sont affichées sur un écran tactile OLED HD avec des commandes tactiles qui permettent de passer d'une statistique à l'autre, ce qui permet de savoir facilement si la maison est propre ou de passer à différents modes.

Libérez vos mains avec le contrôle intelligent

Les purificateurs Fjord & Fjord Pro de Jya fournissent automatiquement une purification optimale en détectant les niveaux de PM10/2,5 et de COVT en intérieur grâce à leurs capteurs intégrés, afin d'ajuster la vitesse de fonctionnement de manière dynamique et automatique. Les purificateurs proposent la meilleure solution pour tous les principaux systèmes de maisons connectées : Google/Alexa/Homekit associé à l'application Smartmi Link pour les téléphones, il suffit d'une simple pression ou d'une commande vocale.

Design haut de gamme avec humanisation et praticité

La philosophie est que les appareils électroménagers sont un rappel des bonnes choses de la vie, assurant un style de vie sain et de qualité, conçu pour servir les familles ayant de grandes responsabilités. Le Fjord & le Fjord Pro de Jya sont fabriqués en gris clair, ce qui leur permet de s'intégrer avec élégance. Ils sont également extrêmement silencieux, le niveau sonore du Fjord n'est que de 18,8 dB(A) et celui du Pro de 34 dB(A). Pour couronner le tout, ils sont extrêmement faciles à déplacer, le Fjord étant équipé de roues omnidirectionnelles silencieuses à la base, tandis que le Pro est équipé de roues invisibles et silencieuses, ce qui réduit considérablement les nuisances.

Prix et disponibilité

Les appareils Fjord & Fjord Pro de Jya seront disponibles en précommande du 21 février au 13 mars (9 h HEC) sur le site officiel

Les premiers acheteurs obtiendront 40 € de réduction (Prix : Fjord 359 €, Fjord Pro 459 €)

Les appareils Fjord & Fjord Pro de Jya seront disponibles en vente libre à partir du 14 mars (9 h HEC) sur le site officiel

Fjord : 399 €

Fjord Pro : 499 €

Pays et régions d'expédition

Pays de l'Union européenne : Allemagne, France , Espagne, Italie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République de Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg , Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal , Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Liechtenstein

Répercussions de la COVID-19 sur l'expédition. Les délais d'expédition pourraient être retardés en raison de changements apportés aux réglementations relatives à l'expédition et de la pandémie de COVID-19. Votre colis sera expédié, et Jya veillera à leur suivi avec vous.

Contact

Équipe RP : [email protected]

