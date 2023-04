K-Beauty-Marke Mixsoon nahm an der Ausgabe 2023 der Cosmoprof Bologna teil

SEOUL, Südkorea, 12. April 2023 /PRNewswire/ -- Die koreanische Hautpflegemarke Mixsoon (Parket Inc.) nahm kürzlich an der Cosmoprof Bologna 2023 teil, die vom 16. bis 18. März in Italien stattfand. Die Marke, die für ihre auf natürlichen Inhaltsstoffen basierenden Produkte bekannt ist, wurde von Amazon in den USA bereits als Amazon Choice ausgezeichnet.

Mixsoon in the Beauty Düsseldorf Fair

Die Ausgabe 2023 der Cosmoprof Bologna, einer renommierten globalen Schönheitsmesse, zog über 2.700 Aussteller und 220.000 Besucher aus fast 70 Ländern an. Mixsoon nahm an dieser prestigeträchtigen Ausstellung teil und zog erfolgreich eine beträchtliche Anzahl von Käufern und Besuchern an seine Stände, die in drei verschiedenen Pavillons untergebracht waren.

„Gesunde Haut beginnt bei guten Inhaltsstoffen." sagt Mixsoon. Es stammt aus Korea und ist bekannt für seine einzigartige Philosophie des „Minimalismus" und der „Inhaltsstofforientierung". Sie verfolgen „Minimalismus", indem sie alle überflüssigen Inhaltsstoffe weglassen und nur wesentliche, für die Haut gute Inhaltsstoffe verwenden. Sie sind eine „inhaltsstofforientierte" Marke, die ihre eigenen Rohstoffe auf ihrer Farm auf der Insel Jeju erntet. Sie haben in der internationalen Hautpflegeindustrie mit ihrer beliebten „Bohnenessenz", die fermentierten Sojabohnenextrakt als Hauptbestandteil enthält, Wellen geschlagen. Die Hautpflegeprodukte von Mixsoon sind für Verbraucher weltweit leicht zugänglich und auf beliebten E-Commerce-Plattformen wie Amazon in den USA, Sephora in Großbritannien und Olive Young Global Mall in Korea erhältlich.

Auf der Messe erregte die Mixsoon-Bohnenessenz aufgrund ihrer einzigartigen Formulierung und beispiellosen Wirksamkeit das Interesse der europäischen Käufer. Die Popularität von Mixsoon bei europäischen Käufern wächst weiter und expandiert nach Italien, Deutschland und Spanien. Die koreanische Hautpflegemarke, die zuvor bei Sephora U.K. zu sehen war, hat sich wichtige Vertriebskanäle in diesen Ländern gesichert.

Vom 31. März bis zum 2. April nahm das Unternehmen an der Beauty Düsseldorf Fair in Deutschland teil, um seine Marke und seine Produkte bei den europäischen Einkäufern und Verbrauchern weiter zu bewerben.

Die Vertreterin von Mixsoon teilte mit, dass die europäische CPNP-Registrierung für 50 SKUs seiner Produkte abgeschlossen sei, so dass sie in Europa vermarktet werden könnten. Die Vertreterin erklärte: „Wir haben auf der Messe über 500 Exportanfragen aus vielen europäischen Ländern erhalten, was zeigt, wie stark unsere Marke auf dem europäischen Markt ist." Sie fügte hinzu: „Es ist erfreulich zu sehen, dass die Authentizität von Mixsoon, das nur Kernzutaten mit hochwertigen Inhaltsstoffen enthält, weltweit anerkannt wird." Die Vertreterin betonte auch die Pläne des Unternehmens, sein globales Vertriebsnetz auszubauen, um die Produkte von Mixsoon für Kunden weltweit leichter zugänglich zu machen.

