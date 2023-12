K2 Corporate Mobility embarca em uma incrível expedição ao Nepal, ao caminhar até o acampamento base do Everest e fazer voluntariado em escolas nepalesas

A missão é angariar fundos para o projeto inaugural da K2 Fundation - a reconstrução de uma escola em São Paulo.

GUILDFORD, Inglaterra, 9 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 26 de novembro, 24 funcionários da K2 de todo o mundo voaram ao Nepal para participar de uma jornada no Himalaia e um programa de voluntariado. Metade iniciou a caminhada ao acampamento base do Everest, enquanto a outra metade seguiu para aldeias remotas nos arredores de Pokhara para ajudar a reformar escolas locais.

K2, their clients, families and friends connect via live broadcast on the 5th December The approach to Everest Base Camp

A finalidade é levantar dinheiro para a K2 Foundation, uma instituição de caridade que apoia crianças ao redor do mundo, cujo futuro é sombrio ou incerto, por meio da qual a K2 vem reconstruindo uma escola em mau estado em uma favela de São Paulo. A expedição ao Nepal é uma importante iniciativa de arrecadação de fundos: Cada membro da Equipe Nepal solicita patrocínio para a expedição, com o alvo de arrecadar um total combinado de £ 200 mil que serão destinados diretamente à escola em São Paulo.

Ambos os grupos K2 se encontram agora na metade de seus programas de expedição. Em 6 de dezembro, após uma longa e árdua jornada, os excursionistas chegaram ao acampamento base do Everest, 5.357m acima do nível do mar. Nos próximos dias, irão descer, passando por Pherice, Kanguma e Chumoa, antes de finalizar sua jornada em Lukla. Os voluntários vêm trabalhando em duas escolas, uma em Barang e outra em Fumrekhu, lixando e pintando paredes, escavando fundações e reformando salas de aula. Nos próximos dias veremos seu trabalho continuar, com a melhororia do ambiente em que as crianças de uma comunidade local nepalesa aprendem e brincam.

Assista à gravação da entrevista ao vivo com os excursionistas e voluntários

Para dar suporte aos grupos K2 no Nepal que caminham e trabalham pela escola de São Paulo, pessoas ou empresas podem doar à K2 Foundation: https://tinyurl.com/yy6u42au Qualquer doação, por mais insignificante que pareça, irá ajudar a dar um futuro melhor às gerações de crianças de São Paulo. Como explica Vanessa Romão, da K2 Brasil: "Estamos construindo uma escola, não apenas com salas de aula, mas com sonhos, esperanças e oportunidades. Estamos criando um ambiente onde estas crianças terão a chance de se destacar, acreditar em si mesmas e garantir um futuro melhor. Mas para que este sonho se torne realidade, precisamos de seu apoio. Juntos, vamos construir mais do que apenas uma escola; vamos proporcionar um futuro a estas crianças."

