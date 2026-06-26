KAIFA presenta soluciones integrales de almacenamiento de energía en The Smarter E Europe 2026

MUNICH, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- KAIFA participó en The Smarter E Europe 2026, celebrada del 23 al 25 de junio en Messe München, donde presentó su cartera completa de soluciones de almacenamiento de energía de amplia aplicación, junto con su sistema de gestión de energía (EMS) patentado y certificado por Nord Pool. Gracias a sus capacidades integradas, que abarcan la medición de precisión, la gestión inteligente de la energía y la participación en el mercado eléctrico, las soluciones de KAIFA siguen impulsando la transición energética de Europa y el desarrollo de sistemas de energía renovable en todo el continente.

KAIFA Full-Stack Energy Storage Solutions Tour in Germany--The Smarter E Europe 2026

A medida que la transición energética de Europa hacia las energías renovables se acelera, la red eléctrica del mercado se enfrenta a un número creciente de desafíos, que incluyen una mayor presión para la gestión de la demanda máxima, problemas de compatibilidad entre la infraestructura de red existente y la nueva, y una mayor complejidad operativa.

Aprovechando su amplia experiencia en el mercado energético europeo, las soluciones integradas de almacenamiento de energía EcoSave de KAIFA combinan armarios de CC, sistemas comerciales e industriales (C&I) y a gran escala, equipos integrados de media tensión y unidades de gestión de energía (EMU) en soluciones integrales implementables en aplicaciones que van desde el suministro distribuido a la red C&I hasta el uso en la red eléctrica.

Para aplicaciones C&I, el armario de CC modular de KAIFA permite una expansión de capacidad flexible y admite aplicaciones como el autoconsumo, el arbitraje de picos y valles de demanda y el suministro de energía de respaldo. El sistema integra refrigeración líquida, protección de seguridad de seis niveles y monitorización mediante IA, y admite la conmutación fluida entre la red para garantizar un suministro eléctrico estable para cargas críticas en entornos complejos.

Para aplicaciones a gran escala, las soluciones integradas de almacenamiento a nivel de red y de media tensión de KAIFA cumplen con las normas CE e IEC y están diseñadas para contribuir a la estabilidad de la red y mejorar el aprovechamiento de las energías renovables.

Un aspecto destacado de la exposición de este año fue la plataforma EMS integrada de KAIFA, orientada al comercio de energía. Basada en una arquitectura de nube, borde y dispositivo, la plataforma integra medición avanzada, previsión y toma de decisiones basadas en IA, despacho inteligente y gestión de activos en múltiples emplazamientos. También admite la agregación de centrales eléctricas virtuales y respuestas en milisegundos, adaptándose a mecanismos de precios dinámicos para optimizar el rendimiento de los activos.

A través de la plataforma EMS, KAIFA amplía su gama de servicios más allá del hardware independiente, ofreciendo una solución integral que abarca la adquisición de datos, el control inteligente y el comercio de electricidad. Esto permite a los operadores reducir los costes de implementación, obtener rentabilidades de inversión más predecibles y optimizar las operaciones de los activos mediante servicios de soporte.

Con más de 30 años de experiencia en medición inteligente y soluciones energéticas, KAIFA opera una cadena de valor integral que abarca investigación y desarrollo, fabricación, entrega estandarizada y mantenimiento in situ. Mediante soluciones y tecnología integrales, KAIFA apoya a socios del sector energético en todo el mundo para expandir y optimizar el uso de sistemas de almacenamiento de energía y energías renovables.

https://youtu.be/R_4K39hYaBw