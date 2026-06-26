KAIFA stellt auf der Smarter E Europe 2026 umfassende Energiespeicherlösungen vor

MÜNCHEN, 27. Juni 2026 /PRNewswire/ -- KAIFA nahm an der Smarter E Europe 2026 teil, die vom 23. bis 25. Juni auf dem Messegelände München stattfand, und präsentierte dort sein umfassendes Portfolio an vielseitig einsetzbaren Energiespeicherlösungen sowie sein eigenes, Nord-Pool-zertifiziertes Energiemanagementsystem (EMS). Mit integrierten Funktionen, die von Präzisionsmessung über intelligentes Energiemanagement bis hin zur Teilnahme am Strommarkt reichen, unterstützen die Lösungen von KAIFA weiterhin die Energiewende in Europa und den Ausbau erneuerbarer Energiesysteme auf dem gesamten Kontinent.

KAIFA Full-Stack Energy Storage Solutions Tour in Germany--The Smarter E Europe 2026

Da sich die Energiewende in Europa weiter beschleunigt, steht das Stromnetz vor einer wachsenden Zahl von Herausforderungen, die von erhöhtem Druck zur Spitzenlastabdeckung über Kompatibilitätsprobleme zwischen alter und neuer Netzinfrastruktur bis hin zu größerer betrieblicher Komplexität reichen.

Aufbauend auf seiner umfassenden Expertise auf dem europäischen Energiemarkt kombinieren die integrierten Energiespeicherlösungen EcoSave von KAIFA Gleichstromschränke, Systeme für Gewerbe und Industrie (C&I) sowie Großanlagen, integrierte Mittelspannungsausrüstung und Energiemanagementeinheiten (EMU) zu Komplettlösungen aus einer Hand, die in Anwendungen vom dezentralen C&I-Bereich bis hin zum Netzbetrieb eingesetzt werden können.

Für C&I-Anwendungen ermöglicht der modulare Gleichstromschrank von KAIFA eine flexible Kapazitätserweiterung und unterstützt Anwendungen wie Eigenverbrauch, Spitzen-Tief-Arbitrage und Notstromversorgung. Das System vereint Flüssigkeitskühlung, einen sechsstufigen Sicherheitsschutz und KI-Überwachung und unterstützt einen nahtlosen Wechsel zwischen Netz- und Inselbetrieb, um eine stabile Stromversorgung für kritische Lasten in komplexen Umgebungen zu gewährleisten.

Für Anwendungen im Großmaßstab entsprechen die integrierten netzseitigen Speicher- und Mittelspannungslösungen von KAIFA den CE- und IEC-Normen und sind darauf ausgelegt, die Netzstabilität zu unterstützen und die Nutzung erneuerbarer Energien zu verbessern.

Ein besonderes Highlight der diesjährigen Messe war die integrierte, handelsorientierte EMS-Plattform von KAIFA. Die Plattform basiert auf einer Cloud-Edge-Device-Architektur und vereint fortschrittliche Messtechnik, KI-gestützte Prognosen und Entscheidungsfindung, intelligente Einsatzsteuerung sowie standortübergreifendes Anlagenmanagement. Zudem unterstützt sie die Aggregation virtueller Kraftwerke und Reaktionszeiten im Millisekundenbereich und passt sich dynamischen Preismechanismen an, um die Anlagenleistung zu steigern.

Über die EMS-Plattform erweitert KAIFA sein Leistungsspektrum über eigenständige Hardware hinaus zu einer Full-Stack-Suite, die Datenerfassung, intelligente Steuerung und Stromhandel umfasst. Dies ermöglicht es Betreibern, die Bereitstellungskosten zu senken, besser vorhersehbare Investitionsrenditen zu erzielen und den Anlagenbetrieb durch Supportleistungen zu optimieren.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich Smart Metering und Energielösungen betreibt KAIFA eine durchgängige Wertschöpfungskette, die Forschung und Entwicklung, Fertigung, standardisierte Lieferung und Wartung vor Ort umfasst. Durch umfassende Lösungen und Technologien unterstützt KAIFA Energiepartner weltweit dabei, den Einsatz von Energiespeicher- und erneuerbaren Energiesystemen auszuweiten und zu skalieren.

https://youtu.be/R_4K39hYaBw