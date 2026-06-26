KAIFA présente ses solutions complètes de stockage d'énergie lors du salon « The Smarter E Europe 2026 »

MUNICH, 27 juin 2026 /PRNewswire/ -- KAIFA a participé au salon « The Smarter E Europe 2026 », qui s'est tenu du 23 au 25 juin au Messe de München, où elle a présenté sa gamme complète de solutions de stockage d'énergie à large champ d'application, ainsi que son système de gestion de l'énergie (EMS) exclusif certifié Nord Pool. Grâce à des fonctionnalités intégrées couvrant le comptage de précision, la gestion intelligente de l'énergie et la participation aux marchés de l'électricité, les solutions de KAIFA continuent de soutenir la transition énergétique en Europe et le développement des systèmes d'énergie renouvelable à travers le continent.

KAIFA Full-Stack Energy Storage Solutions Tour in Germany--The Smarter E Europe 2026

Alors que la transition vers les énergies renouvelables en Europe ne cesse de s'accélérer, le réseau électrique européen est confronté à un nombre croissant de défis, allant d'une pression accrue en matière d'écrêtage des pointes à des problèmes de compatibilité entre les infrastructures de réseau existantes et les nouvelles, en passant par une complexité opérationnelle accrue.

S'appuyant sur sa vaste expertise du marché européen de l'énergie, KAIFA propose, avec EcoSave, des solutions intégrées de stockage d'énergie qui combinent des armoires CC, des systèmes destinés aux secteurs commercial et industriel (C&I) et à grande échelle, des équipements intégrés à moyenne tension et des unités de gestion de l'énergie (EMU), pour former des solutions « tout-en-un » pouvant être déployées dans des applications allant du stockage distribué C&I à l'utilisation sur le réseau.

Pour les applications C&I, l'armoire CC modulaire de KAIFA permet une extension flexible de la capacité et prend en charge des applications telles que l'autoconsommation, l'arbitrage entre pics et creux de consommation et l'alimentation de secours. Le système intègre un refroidissement par liquide, un dispositif de protection à six niveaux et une surveillance par IA. Il permet en outre une commutation transparente entre le réseau et le mode autonome afin de garantir une alimentation électrique stable pour les charges critiques dans des environnements complexes.

Pour les applications à grande échelle, les solutions intégrées de stockage au niveau du réseau et de moyenne tension proposées par KAIFA sont conformes aux normes CE et CEI et sont conçues pour contribuer à la stabilité du réseau et améliorer l'utilisation des énergies renouvelables.

L'un des temps forts du salon de cette année a été la plateforme EMS intégrée et axée sur le trading de KAIFA. S'appuyant sur une architecture « cloud-edge-device », la plateforme intègre des fonctionnalités avancées de comptage, de prévision et de prise de décision basées sur l'IA, de gestion intelligente des interventions et de gestion des actifs intersites. Elle prend également en charge l'agrégation de centrales électriques virtuelles et les réponses de l'ordre de la milliseconde, en s'adaptant aux mécanismes de tarification dynamique afin d'optimiser les performances des actifs.

Grâce à la plateforme EMS, KAIFA étend son offre de services au-delà du simple matériel autonome pour proposer une suite complète couvrant l'acquisition de données, le contrôle intelligent et le commerce d'électricité, permettant ainsi aux opérateurs de réduire leurs coûts de déploiement, d'obtenir des retours sur investissement plus prévisibles et de rationaliser l'exploitation de leurs actifs grâce à des services d'assistance.

Forte de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des compteurs intelligents et des solutions énergétiques, KAIFA gère une chaîne de valeur de bout en bout qui couvre la recherche et le développement, la fabrication, la livraison conforme aux normes et la maintenance sur site. Grâce à des solutions complètes et à la technologie, KAIFA aide ses partenaires du secteur de l'énergie à travers le monde à développer et à étendre leur utilisation des systèmes de stockage d'énergie et d'énergies renouvelables.

https://youtu.be/R_4K39hYaBw