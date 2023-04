Kamzu Cookie Shop aposta em soluções Linx para fazer sua gestão de recebíveis

Processos que antes eram feitos manualmente, agora são executados por soluções digitais

SÃO PAULO, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Com objetivo de aprimorar o setor financeiro, a Kamzu Cookie Shop, rede de cafeteria especializada em cookies, aposta na solução "Raio-X", aplicativo de gestão financeira da Linx, empresa do grupo StoneCo. e líder em tecnologia para o varejo. A tecnologia é responsável por fazer toda a gestão de recebíveis do negócio.

O Raio-X é uma solução de gestão financeira que oferece uma visão simplificada direto no planejamento de recursos empresariais (ERP), que otimiza o tempo da execução. Essa capacidade de analisar as entradas financeiras pelo ERP em tempo real gera oportunidades para ter uma operação comercial eficiente e assertiva.

Naíza Antônio, auxiliar financeira da Kamzu, relata sua experiência utilizando o Raio-X e seus benefícios à operação. "Conseguimos acompanhar de perto e com mais facilidade os recebimentos de cartões e fazer a conciliação com nossos recebimentos bancários. Antes, demorávamos muito para realizar essa tarefa. Os relatórios Conciliador e Calendário de Recebíveis ajudam no fechamento e acompanhamento das vendas, assim como nos recebimentos do dia e em nosso fluxo de caixa para o mês", comenta.

Para ter um procedimento de gestão completo, a Kamzu Cookie Shop também abriu as portas para o sistema de restaurantes "Linx Degust", que permite um processo de venda mais ágil e prático, além de entregar informações essenciais para tomadas de decisão mais estratégicas. "Além de tudo, a integração entre o Degust e o Raio-X facilitou a checagem de dados de vendas e pagamentos dos cartões", complementa Naíza.

"Nosso objetivo com a Kamzu é facilitar a jornada da gestão financeira e otimizar o tempo hábil de trabalho. Ficamos contentes em observar que os frutos estão sendo colhidos", comenta Samuel Carvalho, diretor da vertical de Food da Linx.

Sobre a Linx

Empresa da plataforma de software StoneCo., a Linx é especialista em tecnologia para o varejo e líder no mercado de software de gestão, com 45,6% de market share do mercado varejista, conforme atesta o IDC. Toda a expertise da Linx é focada em um varejo de — e para — pessoas, conectando o indivíduo à facilidade, inteligência e experiência desejada do mundo online ao offline. Para saber mais, acesse: www.linx.com.br/imprensa .

FONTE Linx

SOURCE Linx