KANAL D DRAMA CELEBRA EL DÍA DE LAS MADRES EN MÉXICO

El canal de los mejores dramas turcos en español lanza una promoción especial del 25% de descuento para mamá a través de Prime Video en México

MIAMI, 9 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Kanal D Drama anunció que lanza una promoción especial en México a través de Prime Video por el 'Día de las Madres'. Kanal D Drama en México lanza una oferta especial de suscripción anual de $711 pesos a través de Prime Video, lo que incluye tres meses gratuitos por más de 3.000 horas de series turcas totalmente dobladas al español. La suscripción incluye una librería de impactantes dramas turcos, de fácil acceso a través de los Canales de la aplicación de Prime Video para TVs, dispositivos conectados incluyendo Fire TV, dispositivos móviles y en línea.

"Nos complace muchísimo poder ofrecer esta promoción de Kanal D Drama en México a través de Prime Video Channels, para la audiencia mexicana amante de las buenas historias turcas, en una celebración tan especial como es el Día de las Madres", afirmó Francheska León de la Barra, responsable de Kanal D Drama para LatAm y EE.UU. Hispano. "Prime Video se ha convertido en todo un coloso en lo que a oferta de streaming y visualización de contenidos se refiere, por lo que nos hemos asegurado de que nuestras series premiadas y lo mejor de nuestra librería esté presente en este servicio, lo que incluye los últimos estrenos de las impactantes series turcas para América Latina".

Entre los últimos estrenos de Kanal D Drama para América Latina se encuentra la serie ganadora de varios premios, 'Ciudad cruel', un exitoso melodrama que cuenta la historia dos familias de diferente condición social, cuyas vidas no tendrían que cruzarse, pero por ironías de la vida las circunstancias las une en una gran mansión de Estambul. Seher es una madre orgullosa, tradicional y un poco conservadora que vive con sus dos hijas, su hijo y su suegra Neriman en un pequeño pueblo al sureste de Turquía. Ella vive dedicada a sus hijos Ceren, Civan y Cemre, los ama profundamente y cree ciegamente en ellos, pero estos tienen sueños y ambiciones que su madre desconoce. Por otro lado, Agah Karaçay es un hombre de negocios rico que se mudó de Antakya a Estambul hace mucho tiempo. Agah está casado con Seniz, una ambiciosa mujer y ambos viven en una impresionante mansión en Estambul con su hijo Cenk, su despreocupada hija Damla y su sobrino Nedim, que quedó invalido en una silla de ruedas tras sufrir un extraño accidente. Para asegurarse de poder controlar el futuro de su sobrino, heredero de toda la fortuna familiar, Agah hará un trato con la suegra de Seher, Neriman. Sin embargo, Neriman tiene su propia agenda privada y pronto convencerá a Seher para que se mude a Estambul con sus hijos. Es en esta imponente mansión donde la ambición de cada uno de los personajes, los llevará a hacer lo que sea necesario para proteger a los suyos y su estatus, y es que todos comparten una cosa en común, que hará peligrar la estabilidad de sus vidas: los secretos.

La promoción del 'Día de las Madres' incluye una robusta oferta de series de Kanal D Drama a través de Prime Video Channels, que incluye los géneros de acción, romance, drama juvenil y familiar, entre otros. El amplio catálogo de títulos presentará los últimos estrenos que Kanal D Drama ha llevado en exclusiva para América Latina como: Amor en Blanco y Negro, Más Allá de las Nubes, Amor y Travesuras, Agentes Implicados, Hekimoglu, Cruzando Mares, Así es la Vida, Meryem, La Dama Rebelde, La Trampa del Amor, La Familia, Por Mi Hijo, Amanecer, Chicas del Sol, Dulce Venganza, Hulya, La Sombra del Pasado, Mi Último Deseo. También, se incluye una selección de otras series icónicas como: ¿Qué Culpa Tiene Fatmagül?, Gumus, Kuzey Guney, Guerra de las Rosas, Amor Prohibido, Tormenta de Pasiones, y Mi Vida Eres Tú.

Kanal D Drama es el primer canal 24/7 de dramas turcos propiedad de Kanal D International Networks, que actualmente llega a 15 países en tres continentes. Como resultado de una alianza estratégica entre Kanal D International y Thema América; esta se encarga de manejar, operar y distribuir la señal en idioma español de Kanal D Drama en Estados Unidos y América Latina incluyendo: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Uruguay. El canal cuenta además con otras versiones de Kanal D Drama en Albania, Francia, y Kosovo.

Para obtener más información sobre Kanal D Drama en América Latina visite: www.kanalddrama.com y síganos en YouTube, Facebook , Instagram, y Spotify.

Acerca de Thema América:

THEMA, una compañía del grupo Canal+, líder en la distribución de contenido temático y multicultural en todas las plataformas para MVPD (distribuidor multicanal de programación en video, por sus siglas en inglés); cuenta con un variado portafolio de más de 180 canales en todo el mundo. El portafolio de THEMA América, incluye entre otros: Kanal D Drama en asociación con Kanal D International; MEZZO Live HD; un canal del grupo Canal+; también los canales líderes de México, Once México y Canal 22 Internacional; y el canal dominicano Telemicro International, entre otros.

Acerca de Kanal D International:

Kanal D International es una empresa global de medios, especialista en contenido de máxima calidad, el equipo trabaja con algunos de los talentos más creativos del negocio, con un catálogo que contiene gran diversidad de atractiva programación, y títulos variados que abarcan: dramas, miniseries, novelas, programa, formatos, además de una amplia biblioteca de títulos. Con un enfoque innovador sobre proyectos creativos y la administración, Kanal D International llega a una audiencia extensa en más de 150 países y territorios, lo que incluye, Europa, Europa del Este, Latinoamérica, Norte América, África, Asia, MENA, península de los Balcanes y los países del Lejano Este.

Acerca de Prime Video:

Prime Video ofrece a los clientes una vasta colección de películas, series y deportes— todo disponible para ver en cientos de dispositivos compatibles.

