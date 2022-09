Kanbanize 9 preenche a lacuna entre estratégia e execução com Kanban e OKRs

SÓFIA, Bulgária, 7 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Kanbanize, um software de gestão de projetos e portfólios ágeis, combina os recursos do método Kanban de gestão de fluxo de trabalho e a estrutura de definição de Objetivos e Principais Resultados (em inglês, OKRs) em sua mais recente atualização do produto. Dessa forma, executivos seniores obtêm uma solução completa para preencher a lacuna existente entre estratégia e execução, visualizando seus objetivos e conectando-os à execução do trabalho em um único lugar.

A implementação da estratégia é frequentemente citada por diferentes estudos como uma das principais razões para a falha das estratégias. A desconexão entre as metas de alto nível e sua execução no dia a dia resulta na má comunicação das principais prioridades de negócios em toda a organização. Isso gera um grande obstáculo para as empresas que desejam obter agilidade e adaptar-se às condições de mercado em constante mudança no atual ambiente turbulento de negócios.

Embora seja conhecida por usar o Kanban para a gestão de projetos ágeis, a plataforma Kanbanize agora lançou OKRs para atender ao desafio de execução insatisfatória de estratégias. Dentro do software, os gerentes podem criar objetivos estratégicos e principais resultados, enquanto alavancam os quadros Kanban interconectados para executar o detalhamento de trabalho (projetos, tarefas, etc.) e obter transparência em todas os níveis da organização. Numa rápida visualização, todas as partes interessadas podem medir os OKRs e o progresso do trabalho para entender como as atividades diárias contribuem para atingir metas de alto nível.

A equipe do Kanbanize acredita que a combinação de OKRs e Kanban chega naturalmente para criar ações coerentes em uma organização. Isso permite que as empresas mantenham o foco no trabalho que importa e sejam ágeis quando houver mudança nos objetivos estratégicos.

Além disso, com uma interface do usuário inovadora e o compromisso com a melhoria contínua, o objetivo do Kanbanize é criar uma plataforma completa de gestão de trabalho. Contudo, a visão da empresa é ajudar as pessoas a executar trabalhos significativos e, com isso, acelerar a inovação.

Saiba mais sobre o Kanbanize 9 aqui.

Sobre o Kanbanize

O Kanbanize é um software Kanban pronto para empresas fazerem a gestão ágil de projetos, produtos e portfólios. O software oferece visibilidade a todas as equipes, conecta estratégia a execução e ajuda as equipes a serem mais ágeis na entrega de resultados. Com base na ideia de que todos os processos evoluem, o Kanbanize pode facilmente ser adaptado às mudanças em sua empresa, seja ela uma startup ou uma empresa Fortune 100.



Equipado com o recurso mais avançado definido no setor e uma equipe de suporte inigualável, o Kanbanize é um fornecedor confiável para mais de 1.000 empresas e mais de 200 parceiros em todo o mundo.

