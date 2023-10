Kanbanize se torna Businessmap e lança solução completa de agilidade de negócios com aquisição chave

A empresa revela sua nova identidade de marca e ofertas de produtos para estabelecer uma nova abordagem para a agilidade empresarial orientada a resultados por meio de soluções Lean/Agile personalizadas!

SOFIA, Bulgária, 3 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Kanbanize se transforma em Businessmap, refletindo uma mudança ousada no foco em direção a soluções holísticas e personalizadas. Através da aquisição da Berriprocess Agility, a Businessmap se estabelece como a plataforma A+ Business Agility, navegando pelas empresas de ponta a ponta, ajudando-as a alinhar metas e entregar um trabalho de qualidade com mais rapidez.

Pioneira no portfólio Agile e no gerenciamento de estratégias, a Businessmap não se identifica mais apenas como uma fornecedora de software, mas sim como um fornecedor de soluções completo com um poderoso conjunto de ofertas que impulsionam as empresas a alcançar resultados em escala. O novo nome da empresa simboliza a sua dedicação em orientar as empresas no sentido da evolução da sua agilidade de negócios.

Passando por uma evolução que se estende por mais de uma década, a Businessmap foi pioneira na tecnologia SaaS, capacitando as equipes a alcançar visibilidade incomparável, alinhamento estratégico e otimizar fluxos de trabalho de entrega. O compromisso da empresa com a inovação é refletido em suas recentes adições de Resultados Mensuráveis/OKRs e no Painel de Iniciativas e Resultados.

Dimitar Karaivanov, CEO da Businessmap, afirma: "Nossa busca inabalável de nos tornarmos o parceiro preferencial para empresas que buscam crescimento e inovação escaláveis tem sido uma força motriz por trás de cada marco que alcançamos."

Com um pivô estratégico para aumentar a ressonância com o seu público, a Businessmap abraçou a sua compatibilidade com uma gama mais ampla de metodologias e abordagens de gestão.

Um marco fundamental aumenta a importância da reformulação da marca e completa a mudança para ser uma solução holística de agilidade. A Businessmap adquiriu a Berriprocess Agility fundada por Teodora Bozheva, um Parceiro Businessmap Platinum de longa data especializada em consultoria, coaching e treinamento de grandes empresas. Esta parceria aproveita o seu comprovado modelo de coaching para aumentar o sucesso do cliente em escala global.

Bozheva enfatiza o papel fundamental da Businessmap na visualização e medição de fluxos de trabalho: "O sucesso dos nossos clientes na Espanha está intimamente ligado ao suporte fornecido pelo programa PPMOps combinado com as capacidades da plataforma de software da Businessmap".

Esta mudança de marca, juntamente com a fusão de software e serviços profissionais, é uma prova do compromisso da Businessmap com clientes e parceiros. O conjunto expandido da empresa visa capacitar um amplo espectro de negócios, incluindo empresas Fortune 50.

As ofertas recentemente reveladas apresentam uma solução abrangente que reflete a missão inabalável da Businessmap de "revolucionar as abordagens de gestão e capacitar os usuários através de soluções fáceis de usar, porém poderosas".

Sobre a Businessmap:

Businessmap é um provedor de soluções de agilidade empresarial com o objetivo de descobrir novas formas de gerenciamento e compartilhar esse conhecimento por meio de ferramentas e serviços profissionais incrivelmente poderosos e fáceis de usar. A Businessmap oferece a plataforma de software mais flexível para agilidade empresarial orientada a resultados. Sua funcionalidade incomparável consolida diversas ferramentas em uma só, permitindo implantação acessível em escala, visibilidade em todos os projetos/portfólios e alinhamento com metas, para entregar um trabalho de qualidade com mais rapidez. Combiná-lo com seu programa de consultoria proprietário cria uma solução personalizada que garante valor duradouro e ROI excepcional. A abordagem personalizada da Businessmap capacita as empresas a moldar suas estratégias, ao mesmo tempo em que promove o alinhamento em todos os níveis.

