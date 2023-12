Kandao dévoile la QooCam 3 Ultra au CES 2024

SHENZHEN, Chine, 21 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Kandao, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'imagerie de pointe, est ravi d'annoncer sa participation au salon CES 2024. Du 9 au 12 janvier, Kandao sera situé au stand 16854 dans le hall central, où il présentera fièrement sa gamme diversifiée de produits dans trois catégories : les caméras VR grand public, les caméras de vidéoconférence et les caméras VR professionnelles.

Le point fort de la présence de Kandao au CES 2024 sera la présentation de la QooCam 3 Ultra, une caméra 360° grand public de pointe qui sera commercialisée en 2024. Elle est dotée de deux capteurs de 1/1,7 pouce, de deux objectifs fisheye, de quatre microphones intégrés, d'une ouverture F1.6, d'un gyroscope à six axes et d'un écran tactile de 2,19 pouces. Conçue pour proposer aux créateurs des options étendues, la QooCam 3 Ultra peut enregistrer des vidéos en 8K/30 fps, 5,7K/60 fps et 4K/120 fps avec une stabilisation instantanée, facilitant ainsi la créativité dans divers environnements. Elle prend en charge l'enregistrement vidéo HLG 10 bits, ce qui garantit des transitions de couleurs fluides et délicates, même dans des environnements difficiles à fort contraste tels que le lever et le coucher du soleil, offrant ainsi une expérience visuelle confortable pour les utilisateurs.

La QooCam 3 Ultra a la capacité de capturer jusqu'à 96 MP de photos à 360° avec assemblage intégré et longue exposition, éliminant ainsi le besoin de post-traitement et permettant la visualisation et le partage instantané d'impressionnantes photos à 360°. En outre, le type de fichier DNG8 de QooCam 3 Ultra avec algorithme Raw+ capture des photos panoramiques améliorées qui préservent des détails d'image encore plus riches et offrent une qualité exceptionnelle. Le format DNG8 apporte également une plus grande flexibilité dans le post-traitement et l'édition.

La QooCam 3 Ultra est également équipée d'une fonction de diffusion en direct intégrée à la caméra qui permet de diffuser facilement des expériences immersives à 360° en temps réel. La caméra se distingue par sa capacité d'assemblage en temps réel, même pendant la diffusion en direct. Cela signifie que les utilisateurs peuvent partager leurs expériences captivantes à 360° avec leur public en temps réel sans les tracas du post-traitement.

Outre la très attendue QooCam 3 Ultra, Kandao présentera d'autres produits exceptionnels qui ont été reconnus et salués par l'industrie. Parmi eux, la Kandao Meeting Ultra, une caméra de vidéoconférence fonctionnelle à 360° dotée d'un double écran tactile. Commercialisée au milieu de l'année 2023, cette caméra innovante a reçu les éloges de revues renommées telles que Forbes et Digital Camera World pour son expérience immersive et interactive des réunions virtuelles. La caméra primée Kandao Obsidian Pro, une caméra 3D VR professionnelle 12K, sera également présentée au salon. Reconnue comme la meilleure invention de 2022 par TIME, l'Obsidian Pro repousse les limites de la qualité d'image et établit de nouvelles normes pour la création de contenu de réalité virtuelle.

« Nous sommes fiers de présenter notre gamme de produits innovants au CES 2024, notamment la très attendue QooCam 3 Ultra, a déclaré Dan Chen, PDG de Kandao. Avec nos caméras VR grand public, nos caméras de vidéoconférence et nos caméras VR professionnelles, nous souhaitons fournir aux utilisateurs les outils dont ils ont besoin pour libérer leur créativité et capturer des expériences immersives comme jamais auparavant. »

Kandao invite tous les participants du salon CES 2024 à se rendre au stand 16854 dans le hall central pour découvrir sa gamme complète de caméras VR. Découvrez l'avenir de la technologie d'imagerie avec Kandao.

