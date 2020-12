Kandao Meeting Pro, la caméra de conférence 360° a évolué

Équipée de deux objectifs personnalisés, d'un réseau de huit microphones, d'un haut-parleur de haute qualité, d'un système Android intégré et d'un algorithme d'IA amélioré, Kandao Meeting Pro offre une excellente expérience de visioconférence pour collaborer à distance et communiquer correctement avec les entreprises, les écoles, les hôpitaux, etc.

Grâce à ses performances exceptionnelles dans une conception portable, Kandao Meeting Pro a remporté le Prix de l'innovation 2021 du CES.

Conception intégrée quatre-en-un

La mise à jour la plus importante qui rend Kandao Meeting Pro unique est le système Android intégré. Vous n'avez plus besoin d'un ordinateur externe, la conférence peut être facilement lancée en se connectant à un écran via HDMI. Le logiciel de conférence principal peut être lancé directement depuis Kandao Meeting Pro, et le déploiement de logiciels de conférence spécifiques/personnalisés aux entreprises est également possible grâce à la nature ouverte du système Android.

Par rapport à une caméra de conférence traditionnelle, Kandao Meeting Pro utilise la technologie vidéo 360° pour remplacer l'objectif grand-angle fixe, permettant à chaque participant d'être présent de manière totalement immersive. Le réseau de microphones et le haut-parleur de haute qualité utilisent des technologies avancées telles que la mousse filtrante et la réduction du bruit pour assurer une performance audio de haute qualité, couvrant jusqu'à 5,5 mètres (deux fois plus que la première génération).

Expérience de rencontre immersive

Le système d'imagerie 8K de Kandao Meeting Pro capture en permanence la salle de réunion avec une résolution massive de 8 000 x 3 000, 30 fois par seconde, enregistrant fidèlement les gestes des participants, l'expression du visage et d'autres détails subtils de la scène. La nouvelle version de l'intelligence artificielle Meeting AI 2.0 traite ensuite cette énorme quantité de données vidéo et audio, en sélectionnant et en combinant les parties les plus pertinentes de la scène pour obtenir un résultat final en 1 080 p. Cette approche « 8K-in-1080p-out » permet non seulement une amélioration visuelle massive par rapport à la caméra de conférence traditionnelle « 1080p-in-1080p-out », mais également de présenter la réunion d'une manière beaucoup plus immersive, ce qui n'était pas possible auparavant. Kandao Meeting Pro offre également plusieurs modes de conférence pour différentes situations, qui peuvent être commutés à l'aide d'un bouton ou de la télécommande.

Interaction et connectivité excellentes

Équipée d'un port Wi-Fi, d'un port Ethernet LAN, d'un port USB et HDMI, Kandao Meeting Pro est suffisamment flexible pour se connecter à une grande variété d'équipements de conférence. Lorsqu'elle est utilisée en tant que caméra USB, Kandao Meeting Pro offre également des résolutions et des formats d'encodage sélectionnables afin de maximiser la compatibilité avec différents systèmes de visioconférence.

De plus, Kandao Meeting Pro peut enregistrer localement sur une carte SD externe, ce qui en fait un outil formidable pour enregistrer et archiver des réunions importantes.

Kandao Meeting Pro est livré avec une télécommande, facilitant grandement les interactions et les contrôles. L'utilisateur peut effectuer des opérations comme la mise en marche/l'arrêt, le changement de mode ou encore le réglage du volume plus facilement avec la télécommande.

Pour en savoir plus : http://www.kandaovr.com/kandao-meetingpro/

Achetez maintenant : https://prd.kandaovr.com/product/kandao-meeting-pro/

YouTube : https://www.youtube.com/kandaovr

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1373825/Kandao_Meeting_Pro.jpg

SOURCE Kandao Technology Co., Ltd.