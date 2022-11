Kandao Obsidian Pro, vom TIME Magazine als „Best Invention" ausgezeichnet, hat den Start der NASA-Mission Artemis I live in 360° gestreamt

SHENZHEN, China, 27. November 2022 /PRNewswire/ -- Die Artemis-I-Mission der NASA hob am 16. November 2022 vom Startkomplex 39B des Kennedy Space Centers ab. MeetMo, Felix & Paul Studios sowie FlightLine Films nutzten die Kandao Obsidian Pro, um den Start der NASA-Mission Artemis I in ultrahochauflösender 8K-Qualität live zu übertragen. Es war der erste immersive 8K-Livestream eines Raketenstarts, der die Grenzen des Möglichen in Bezug auf Qualität, Interaktivität und Präsenz sprengte und dem Publikum ein unvergessliches Erlebnis aus nächster Nähe bot. Die Kandao Obsidian Pro zeigt sowohl in der schummrigen Umgebung vor dem Raketenstart als auch im ultrahellen Moment, wenn die Rakete abhebt, einwandfreie Leistung und erhellt die Nacht mit ihrem 14-stufigen Dynamikbereich und ihren acht APS-C-Sensoren.

Kandao Obsidian Pro, the TIME’s Best Invention Winner Live Streamed NASA’s Artemis I Launch in 360 Kandao Obsidian Pro, TIME's Best Invention Winner

Bei der Obsidian Pro handelt es sich um eine 360-Grad-Kamera mit 12K-Auflösung, die als TIME Best Invention of 2022, mit dem Best 100 of Good Design Award sowie mit dem IDEA Design Award in Bronze ausgezeichnet wurde. Sie ist die erste Panoramakamera für 12K-Panoramafotografie, Videografie und 8K-Panorama-Livestreaming sowie die erste mit einer elektronisch einstellbaren Blende und Brennweite. Mit acht spinnenähnlichen Linsen, die kombiniert werden, um immersive VR-fähige Aufnahmen zu liefern, wird die Obsidian Pro schnell zum neuen Standard für das Filmen oder Live-Streaming von globalen Ereignissen.

VR-Livestreaming hat Veranstaltungen wie Spiele im Stadion oder NASA-Raketenstarts für Menschen auf der ganzen Welt zugänglicher gemacht, während die Auflösungsbeschränkungen früherer 360-Kameras der Grund dafür waren, dass sie nicht oft zum Einsatz kamen. Deshalb wurde die Obsidian Pro mit 8K 30FPS und 6K 60FPS VR-Livestream-Funktion als Lösung herausgebracht. Livestreams können sowohl direkt aus der Kamera als auch über eine Software wie OBS übertragen werden. Protokolle wie RTSP, RTMP, RTMPS und SRT werden unterstützt. Sie verfügt sogar über HDMI für eine maximale Ausgabe von 8K 30Hz und ist damit die perfekte Wahl für Livestreams mit niedriger Latenz.

Was das Stitching angeht, so kann es sowohl in der Kamera als auch per Software erfolgen. Die Benutzer können eine geeignete Vorlage für das Stitching in der Kamera auswählen, die dem Abstand zwischen dem aufgenommenen Hauptobjekt und der Kamera entspricht, um das Stitching zu verbessern. Darüber hinaus gibt es für die verschiedenen Verwendungszwecke das Stitching per Software für eine bessere Ausgabeauflösung und die Möglichkeit zum optischen Stitching.

Sie wird sogar mit einer Livestream-Software für Fernsteuerung, Bild-im-Bild, Auflösungs- und Bitratenanpassung geliefert, was die Obsidian Pro zu einer kompletten und zuverlässigen Livestream-Kamera macht.

Artemis I ist ein mutiger Schritt, um uns zurück zum Mond zu bringen, und die Kandao Obsidian Pro kann ein mutiger Schritt sein, um uns dem Metaversum zu nähern.

https://www.kandaovr.com/Obsidian-Pro/

https://time.com/collection/best-inventions-2022/6230022/kandao-obsidian-pro/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1955471/Kandao_Obsidian_Pro_TIME_s_Best_Invention_Winner_Live_Streamed_NASA_s.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1955472/Kandao_Obsidian_Pro_TIME_s_Best_Invention_Winner.jpg

SOURCE Kandao Technology Co., Ltd.