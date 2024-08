Kandao Technology stellt die weltweit erste tragbare 8K 10-Bit HDR-360°-Kamera vor: QooCam 3 Ultra

SHENZHEN, China, 29. August 2024 /PRNewswire/ -- Kandao Technology, ein führender Innovator von 3D-Panorama-VR-Bildgebungslösungen, freut sich, die Einführung seines neuesten Flagship-Produkts, der 360°-Kamera QooCam 3 Ultra, bekannt zu geben. Diese hochmoderne Kamera ist die erste tragbare 360°-Kamera der Welt, die 8K 10-Bit HDR-Videoaufnahmen bietet und damit neue Maßstäbe in der Panoramabildtechnologie für Verbraucher setzt.

Nach der bahnbrechenden Veröffentlichung der QooCam 8K im Jahr 2019 definiert Kandao Technology mit der QooCam 3 Ultra die Grenzen der Bildgebung weiter neu. Dieses neueste Modell verbessert jeden Aspekt seines Vorgängers und bietet ein unvergleichliches Bilderlebnis. Die QooCam 3 Ultra unterstützt 8K 30 fps und 5,7K 60 fps Ultra-High-Definition-Panorama-Videoaufnahmen, nimmt 96-Megapixel-Panoramafotos auf und führt 10-Bit-HLG-Videounterstützung ein. Darüber hinaus verfügt sie über fortschrittliche Funktionen wie den Dynamic Range Boost und den Single-Lens Mode sowie über integriertes GPS und 128 GB Speicherplatz, sodass Benutzer problemlos hochwertige Panoramabilder erstellen können.

Ein neuer Standard für 8K-Panoramabilder

Die QooCam 3 Ultra setzt mit seinen beeindruckenden Bildgebungsfähigkeiten neue Maßstäbe. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 1/1,7-Zoll-Sensor und einer F1,6-Blende liefert sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen helle, klare und detailreiche Bilder, selbst in dunklen Umgebungen. Die Kamera kann 8K/30-fps-Panorama-Videos aufzeichnen, sodass jedes Bild gestochen scharf und detailliert ist. Dank der 8K-Supersampling-Technologie unterstützt sie auch Videoaufnahmen mit 5,7K/60 fps und sorgt so für ruckelfreie und dynamische Aufnahmen. Darüber hinaus bietet die QooCam 3 Ultra Zeitlupenaufnahmen mit 120 fps, um flüchtige Momente in aller Deutlichkeit festzuhalten.

Für die Fotografie bietet die QooCam 3 Ultra 96-Megapixel-Panoramafotos, die mit den proprietären DNG8- und Raw+-Algorithmen von Kandao Tech komplexe Bilddetails erfassen und wiedergeben, was die professionelle Bildbearbeitung bequemer und effizienter macht.

Full-Path-HDR-Erstellung

Die QooCam 3 Ultra bietet 8K-HDR-Videoaufnahmen mit einem 10-Bit-BT-2020-Farbraum, der mehr als eine Milliarde Farben für eine größere Farbtiefe und eine genauere Darstellung der realen Welt erfasst. Diese 10-Bit-Farbverarbeitung über den gesamten Weg von der Aufnahme bis zur Speicherung und Bearbeitung ist ein bedeutender Fortschritt bei 360°-Kameras für Endverbraucher und setzt einen neuen Standard für Panoramabilder.

Die Kamera verfügt über einen Dynamic Range Boost-Modus, der den Dynamikbereich um bis zu zwei Blendenstufen erweitert und 14-Bit-DNG-Fotos für weiche und natürliche Lichtübergänge aufnimmt. Diese Fähigkeit gewährleistet eine hohe Detailtreue sowohl in hellen Bereichen als auch in Dunklen, selbst bei schwierigen Beleuchtungsverhältnissen.

Vielseitig und robust: Die ultimative Action-Kamera

Die QooCam 3 Ultra lässt sich problemlos in den Einzelobjektiv-Aufnahmemodus umschalten und eignet sich für verschiedene kreative Szenarien wie Vlogs und Sport. Sie verfügt über die SuperSteady-Stabilisierungstechnologie, die stabile und flüssige Aufnahmen bei hohen Geschwindigkeiten wie beim Radfahren und Skifahren ermöglicht. Die Funktion Invisible Selfie Stick ermöglicht dynamisches Follow-Shooting und Drohnen-ähnliche Perspektiven. Darüber hinaus ist die QooCam 3 Ultra nach IP68 staub- und wasserdicht, was sie für raue Wetter- und Umweltbedingungen unempfindlich macht. Mit einem 2280-mAh-Akku mit längerer Laufzeit, der leicht ausgetauscht werden kann, können Benutzer längere Aufnahmesessions genießen, ohne sich Gedanken über die Stromversorgung machen zu müssen.

Verbessertes Audio und benutzerfreundliche Funktionen

Die QooCam 3 Ultra glänzt auch bei der Audioaufnahme mit vier Richtmikrofonen für immersiven Raumklang und unterstützt Peripheriegeräte wie Bluetooth-Mikrofone und professionelle Audiogeräte. Über den 2,19-Zoll-Touchscreen lassen sich die Einstellungen leicht anpassen, die Modi wechseln und eine Vorschau der Aufnahmen anzeigen. Die Benutzer können auch Funktionen wie Schleifenaufnahmen, Zeitrafferaufnahmen, Intervallaufnahmen und Langzeitbelichtung nutzen.

Die Kamera lässt sich nahtlos in die QooCam 3 App und in QooCam Studio 2.0 integrieren, um eine effiziente Panoramabearbeitung und einen hochwertigen Export zu ermöglichen. Das integrierte GPS-Modul versieht die Bilder mit präzisen Standortdaten, was den Workflow für VR-Reisefotografen und Google Street View-Ersteller verbessert. Künftige Firmware-Updates werden Funktionen für kamerainternes Stitching und Live-Streaming einführen.

Die QooCam 3 Ultra kombiniert modernste Bildgebungstechnologie mit hervorragender Farbgenauigkeit, um jeden besonderen Moment festzuhalten und zu präsentieren. Sie ist ein außergewöhnliches Werkzeug für Amateure und Profis, darunter VR-Enthusiasten, Immobilienfotografen und andere, mit dem sie einzigartige und eindrucksvolle visuelle Geschichten erzählen können.

Kandao Technology

Das 2016 gegründete Unternehmen Kandao ist das erste chinesische Unternehmen, das mit dem CES Best of Innovation Award in der Kategorie Digital Imaging ausgezeichnet wurde, und das erste Unternehmen, dessen 12K 3D VR-Kamera für Live-Streams in 8K VR verwendet wurde.

Weitere Informationen: https://www.kandaovr.com/qoocam-3-ultra

