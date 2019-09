Kaneka Americas Holding, Inc. vai patrocinar o Fórum Empresarial de ODS na sede das Nações Unidas na Cidade de Nova York

HOUSTON, 24 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Kaneka Americas Holding, Inc. anuncia com orgulho que será uma de apenas cinco patrocinadoras do 4º Fórum Empresarial de ODS (SDG Business Forum*) a ser realizado na sede das Nações Unidas em Nova York, em 25 de setembro de 2019.

O Fórum Empresarial fornece uma plataforma única para múltiplas partes interessadas, para dar suporte a ações e parcerias empresariais, a fim de cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que visam promover o diálogo público-privado, catalisar novas parcerias e alianças e explorar soluções empresariais inovadoras para acelerar o desenvolvimento sustentável.

A Kaneka PHBH™ pode substituir produtos de plástico comuns, como pratos, canudos, copos, talheres ou quaisquer outros itens descartáveis.

A Kaneka espera encontrar uma solução alternativa para os atuais produtos de plástico descartáveis, porque a empresa reconhece a necessidade de colocar no mercado produtos derivados de plantas, que irão ajudar a reduzir a poluição dos oceanos e dos depósitos de lixo. Atualmente, as estimativas indicam que cerca de 8 milhões de toneladas de plástico terminam nos oceanos, anualmente, o que tem criado um enorme problema ambiental nos oceanos do mundo.**

Estamos extremamente honrados por fazer parte desse evento, que é realizado durante a semana da Cúpula do Clima na Cidade de Nova York. O evento é promovido pela Câmara de Comércio Internacional e Compacto Global da ONU e terá palestrantes governamentais e corporativos de diversas partes do mundo.

Para obter mais informações sobre o PHBH™ da Kaneka, contate:

Christiane Waldron

Diretora de Desenvolvimento de Negócios

Kaneka Americas Holding, Inc.

Divisão de Biopolímeros

Christiane.waldron@kaneka.com

*Link para o Fórum Empresarial de ODS (SDG Business Forum)

https://www.sdgbusinessforum.org/

** Fonte de referência

https://news.nationalgeographic.com/news/2015/02/150212-ocean-debris-plastic-garbage-patches-science/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1000540/Kaneka_Biopolymers_Logo.jpg

FONTE Kaneka Americas Holding, Inc.

