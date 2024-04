KAPITÄN PAUL WATSON STIFTUNG UM ZU STOPPEN TÖTUNG VON GEFÄHRDETEN FLOSSENWALEN IN ISLAND

Operation ICESTORM Richtung Norden von UK in Anfang Juni auf ehemaligem schottischem Fischereischutz Schutz Schiff auf hoher See Konfrontation mit letztem Finnwalfangunternehmen in Europa

MEDIEN

ALBERT DOCK, HULL, England, April 16, 2024 /PRNewswire/ -- Die Captain Paul Watson Foundation startet die Operation Ice Storm vom Albert Dock in Yorkshire aus, um sich direkt gegen Islands letzte Walfanggesellschaft, Hvalur hf. Paul Watson, ein Mitbegründer von Greenpeace und Gründer von Sea Shepherd, hat bereits in der Vergangenheit in den isländischen Walfang eingegriffen - 1986 gelang es Mitgliedern seiner Gruppe, die Walfangflotte von Hvalur hf um die Hälfte zu reduzieren.

"Die Zeit des berüchtigtsten Waljägers der Welt, Kristján Loftsson, ist abgelaufen", erklärte Kapitän Paul Watson, der die Anti-Walfang-Kampagne in diesem Sommer auf seinem Flaggschiff, der John Paul DeJoria, , einem 72 Meter langen ehemaligen schottischen Fischereischutzschiff, anführen wird.

Kristjan Loftsson betreibt Hvalur hf mit Verlust. Das Geschäftsimperium des Walfängers umfasst große Beteiligungen an Banken und IT-Unternehmen, und der Magnat nutzt sein Vermögen, um in jeder Saison bis zu 209 Finnwale zu jagen. Finnwale sind nach internationalem Recht geschützt und werden auf der Roten Liste der bedrohten Arten der IUCN als gefährdet geführt.

Trotz der weit verbreiteten Ablehnung in der isländischen Öffentlichkeit (einer kürzlich durchgeführten Umfrage zufolge lehnen über 51 % der Isländer den Walfang ab) und des vorübergehenden Widerrufs der Walfanglizenz von Hvalur hf durch den isländischen Fischereiminister im vergangenen Sommer, setzt der isländische Walfangchef seinen politischen Einfluss weiterhin für die Wiederaufnahme des Walfangs ein. Loftsson plant, im Juni zwei mit Sprengstoffharpunen bewaffnete Schiffe - Hvalur 8 und Hvalur 9 - einzusetzen.

"Unsere freiwilligen Besatzungsmitglieder treffen die notwendigen Vorbereitungen, um das Vereinigte Königreich im Juni zu verlassen. Aus unserer Sicht plant Loftsson, diesen Sommer Wale zu jagen, und wir werden darauf vorbereitet sein", erklärte Kapitän Locky MacLean, der im vergangenen Sommer mit der John Paul DeJoria vor die isländische Küste fuhr, um die Schiffe von Hvalur abzufangen, als die Lizenzen ausgesetzt wurden.

Im Jahr 2023 arbeiteten die in den USA ansässige Captain Paul Watson Foundation und ihr britischer Zweig, CPWF UK, an Land und auf See gemeinsam an der "Operation Paiakan", bei der der isländische Fischereiminister eine vorübergehende Aussetzung der Walfanggenehmigungen verfügte, Svandis Svavarsdottir, als die John Paul DeJoria vor der Westküste Islands lag, bereit für eine Konfrontation um Hvalur hf's Schiffe von der Jagd auf Finnwale abzuhalten. In diesem Sommer wird das Flaggschiff der CPWF Mitte Juni von Hull (Großbritannien) aus in See stechen, um die Harpunenschiffe von Loftsson zu blockieren, sofern eine Genehmigung erteilt wird.

Rob Read von CPWF UK, der seit mehreren Jahren jeden Sommer eine Bodenaktion in Island durchführt und seit 2018 die Walverarbeitungsfabrik in Hvalfjörður dokumentiert, erklärt: "Walfang ist die kalkulierte, vorsätzliche, grausame Tötung von einem von der intelligentesten Meeressäugetiere des Planeten Wale sind eine Schlüsselart, die nachweislich nicht nur für die Rettung der Ozeane, sondern letztlich für alles Leben auf der Erde entscheidend ist."

Im vergangenen Mai beschuldigte Islands Lebensmittel- und Veterinär Behörde (MAST) Hvalur hf , gegen isländische Tierschutzgesetze verstoßen zu haben. Sie beriefen sich auf Fälle, in denen mehrere Finnwale während der Jagd nicht sofort starben, und eine durchschnittliche Zeit bis zum Tod von 11,5 Minuten. Island ( ) ist neben Japan ( ) und Norwegen ( ) nach wie vor eines der letzten Länder, die kommerziellen Walfang betreiben und sich damit über das 1986 von der Internationalen Walfangkommission (IWC) verhängte weltweite Moratorium hinwegsetzen.

MEDIEN

ÜBER CAPTAIN PAUL WATSON STIFTUNG: Die Captain Paul Foundation, die 2022 von dem angesehenen Umwelt- und Naturschutzaktivisten Paul Watson, Mitbegründer von Greenpeace und Gründer von Sea Shepherd, zusammen mit dem Tech-Unternehmer Omar Todd gegründet wurde, ist eine in den USA ansässige gemeinnützige Organisation, die sich dem Schutz der Meere widmet. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, der Zerstörung von Lebensräumen und dem Abschlachten von Wildtieren in den Weltmeeren Einhalt zu gebieten. Sie setzt sich für den Schutz von Meeresökosystemen und -arten ein und wendet innovative Methoden der direkten Aktion an, um illegale Aktivitäten auf See aufzudecken und zu bekämpfen. Besuchen Sie www.paulwatsonfoundation.org für weitere Informationen.

ÜBER DIE OPERATION EISSTURM: Die Operation Eissturm hat einen einzigen Schwerpunkt: um das Leben der vom Aussterben bedrohten Finnwale des letzten isländischen Walfangunternehmens Hvalur hf. zu retten. Trotz des weltweiten Verbots des kommerziellen Walfangs, das 1986 von der Internationalen Walfangkommission (IWC) erlassen wurde, erteilt Island weiterhin Genehmigungen für diese Tätigkeit. Diese gemeinsame Kampagne, die von der Captain Paul Watson Foundation und ihrem britischen Zweig ins Leben gerufen wurde, wird aggressive, gewaltfreie Taktiken und direkte Interventionen einsetzen, um die internationalen Naturschutzgesetze durchzusetzen.

Für Interviews und Medienanfragen kontaktieren Sie bitte Mia Music unter [email protected] oder Paul Watson unter [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2388439/4651728/logo_ICE_STORM__HQ_Logo.jpg