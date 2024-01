Kardex et Addverb établissent un partenariat dans le domaine des logiciels intralogistiques

ZURICH, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Kardex a conclu un partenariat stratégique avec Addverb dans le domaine des logiciels intralogistiques. Addverb, une société basée en Inde, est leader au niveau mondial dans le domaine de la robotique et de l'automatisation des entrepôts. Cette coopération combine l'expertise de Kardex dans le domaine des systèmes de stockage compacts à l'excellente technologie de gestion d'entrepôt d'Addverb. Le système de gestion d'entrepôt très innovant d'Addverb est basé sur une architecture moderne de microservices et est entièrement exploitable dans le cloud.

DL: Pieter Feenstra - CEO Addverb EMEA, Dr. Volker Jungbluth - Head of Corporate Technology Kardex, Dr. Jens Hardenacke - CEO Kardex, Daniel Hauser - Managing Director Kardex AS Solution, Sangeet Kumar - CEO Addverb.

Le partenariat entre Kardex et Addverb permet de proposer un ensemble de solutions intégrées et efficaces faisant appel aux technologies les plus récentes dans le domaine de la gestion et de l'automatisation des entrepôts. L'ensemble des logiciels Addverb et des systèmes de stockage Kardex offre des processus de stockage intégrés et optimisés pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

La solution de gestion d'entrepôt d'Addverb est basée sur une architecture de microservices qui la rend parfaitement évolutive et extrêmement flexible. En outre, elle dispose d'une interface conviviale qui facilite la mise en œuvre et l'administration. Grâce à ses algorithmes qui optimisent la gestion des ressources et des matériaux, le système Addverb garantit des flux de travail optimisés et une plus grande productivité. L'architecture basée sur le cloud garantit un accès au niveau mondial et des données en temps réel pour une prise de décision optimale avec les normes de sécurité les plus élevées possibles.

Le partenariat entre Kardex et Addverb constitue une étape importante dans l'avancement et l'innovation des technologies de gestion d'entrepôt. Les deux entreprises sont convaincues que leurs efforts conjoints contribueront à renforcer l'efficacité et l'agilité des entreprises dans le monde entier.

« Grâce au partenariat avec Addverb, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients l'une des solutions de gestion d'entrepôt les plus avancées pour un stockage extrêmement efficace. La combinaison de nos technologies établira de nouveaux standards dans l'intégration des systèmes logistiques », a souligné Dr Volker Jungbluth, responsable de la technologie d'entreprise chez Kardex.

Ce partenariat stratégique permet d'importantes synergies entre les deux entreprises. « Avec Kardex, nous pourrons offrir à nos clients des solutions de premier ordre qui révolutionneront leurs processus d'entreposage et les rendront plus compétitifs », a déclaré Pieter Feenstra, PDG d'Addverb pour la région EMEA.

