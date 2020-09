Karma Automotive anuncia el primer vehículo todo eléctrico y el nuevo nombre de la serie GS

"Estamos encantados de anunciar que Karma ya va a ofrecer nuestro primer vehículo completamente eléctrico el próximo año como parte de la serie GS", indicó el doctor Lance Zhou, consejero delegado de Karma. "Las reducciones de costes en BOM, mejora de nuestra cadena de suministros y métodos de producción estandarizados nos han permitido una nueva estructura de precios más sostenible y nueva desde la gama GS, permitiendo una elevada penetración de mercado, abriendo el mercado a un grupo más grande de compradores de lujo de nivel de entrada".

ACERCA DE KARMA AUTOMOTIVE

Con sede en California del sur, Karma es más que simplemente una compañía de coches. Con sede central sita en Irvine, California, y con una planta de montaje situada en Moreno Valley, Karma comercializa sus vehículos por medio de su red de concesionarios formada por 36 localizaciones repartidas en Norteamérica, Europa, Suramérica y Oriente Medio. El Innovation and Customization Center de Karma, que se inauguró en 2019, ofrece ingeniería, diseño, personalización y servicios de fabricación de nivel mundial junto a las plataformas de electrificación. El vehículo estrella de Karma, el Revero GT, nombrado Luxury Green Car of the Year™ de 2020 por Green Car Journal, es un vehículo eléctrico de lujo impulsado por motores eléctricos dobles que incluye una tecnología destacada con una experiencia de lujo. Cada vehículo de Karma se crea con una mayor atención individual y elaboración artesanal.

Si desea más información visite www.karmaautomotive.com, o www.karmanewsroom.com.

