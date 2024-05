Karpowership et Petrobras forgent une alliance stratégique pour améliorer les projets intégrés de gaz naturel dans les Amériques

ISTANBUL, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- Karpowership et Petrobras ont signé un protocole d'intention (MoI) pour combiner leur expertise respective dans les secteurs du gaz naturel et de l'électricité. Cela comprend la liquéfaction du gaz naturel flottant et terrestre, le stockage du gaz naturel et du GNL, ainsi que des programmes de regazéification, afin de garantir l'approvisionnement et de répondre à la demande de l'industrie énergétique dans l'ensemble des Amériques.

Mr Orhan Remzi Karadeniz, CEO of Karpowership, and Mr Jean Paul Prates, CEO of Petrobras, formalizing the joint venture Mr Orhan Remzi Karadeniz, CEO of Karpowership, and Mr Jean Paul Prates, CEO of Petrobras, formalizing the joint venture

Les investissements dans le pays font partie de la stratégie mondiale de Karpowership, qui vise non seulement à soutenir la sécurité énergétique, mais également le développement socio-économique de ses partenaires stratégiques. Depuis 2022, l'entreprise a développé le projet de production d'électricité au GNL le plus rapide au monde au Brésil, où elle exploite maintenant quatre centrales flottantes, connues sous le nom de Powerships, avec une capacité contractuelle de 560 MW. Cela s'ajoute à deux projets de production d'énergie solaire dans l'État de Rio de Janeiro.

« Cet accord avec Petrobras renforce notre engagement à long terme envers le Brésil, notre centre d'investissement en Amérique du Sud. Ce sera l'occasion pour nous de travailler ensemble sur de nouvelles stratégies commerciales avec l'une des plus grandes entreprises énergétiques du monde, et potentiellement d'étendre nos offres à la société brésilienne et aux Amériques, a déclaré Beyza Özdemir, directrice régionale des opérations commerciales pour l'Amérique du Sud chez Karpowership.

La société prévoit également de nouveaux investissements dans les prochaines années dans des projets d'énergie renouvelable ainsi que dans des initiatives de technologies vertes. En outre, Özdemir indique que la société s'engage à créer de nouvelles opportunités d'emploi dans les secteurs maritime, gazier et électrique brésiliens en synergie avec les meilleures pratiques ESG internationales.

À propos de Karpowership

Avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie des centrales électriques flottantes, Karpowership s'est imposé comme l'un des principaux fournisseurs de solutions énergétiques flexibles, fiables et plus propres dans le monde entier. Avec une capacité installée mondiale allant jusqu'à 7 000 MW, qui s'étend sur les puissances et les usines terrestres de la société, ainsi qu'une flotte d'infrastructures de GNL flottantes, y compris des transporteurs de GNL et des RFU, Karpowership opère sur 4 continents. Offrant des solutions de production d'énergie rapides et efficaces, les navires à multi-carburants de Karpowership peuvent être rapidement déployés pour répondre à diverses demandes de réseau en seulement 30 jours.

Au Brésil, les deux projets d'énergie solaire de l'entreprise, ainsi que son projet LNG-to-Power de 560 MW utilisant des Powerships et des FSU situés à Rio de Janeiro, ont généré plus de 1 500 emplois directs et indirects. Karpowership Brasil maintient également les meilleures pratiques ESG mondiales dans le pays en offrant des programmes de qualification technique et de transfert de compétences en partenariat avec la Marine, en s'engageant dans des initiatives de reboisement et de bénévolat et en faisant don d'articles éducatifs et technologiques aux communautés locales.