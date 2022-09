Karpowership peut permettre à l'Europe d'économiser des milliards de dollars de subventions énergétiques coûteuses

Les pays pourraient économiser 4 à 5 milliards d'euros par an

LONDRES, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Alors que l'Europe se rapproche de l'hiver, les gouvernements de la région ont promis aux citoyens et aux entreprises des subventions de plusieurs centaines de milliards d'euros pour veiller à ce que les lumières ne s'éteignent pas.

Les subventions énergétiques offrent certes un soulagement à court terme aux ménages et aux entreprises, mais elles ne constituent pas une solution à long terme à la flambée des coûts de l'énergie et ce sont les contribuables qui en supporteront finalement le coût.

Une entreprise a trouvé une solution qui permettra de réduire les lourdes factures d'électricité en Europe, qui peut être déployée presque immédiatement et qui propose des contrats flexibles à court terme.

Karpowership peut produire de l'électricité à moins de la moitié du prix moyen en Europe, soit environ 25c/kWh kilowattheure. Sur une période d'un an, cela pourrait permettre à chaque pays d'économiser entre 4 et 5 milliards d'euros en coûts énergétiques, sur la base des prévisions actuelles des prix de l'électricité, grâce aux 2000 MW de Powerships qui peuvent être déployés en moins de 30 jours. Et ce montant d'économies augmentera considérablement si les conditions météorologiques ou l'approvisionnement en gaz deviennent plus difficiles.

Les installations électriques flottantes de Karpowership, appelées Powerships, sont moins chères, plus rapides et plus flexibles que les installations électriques terrestres et ne laissent aucune trace lorsqu'elles sont mises hors service. Si elles sont déployées à grande échelle en Europe, elles pourraient permettre au continent d'économiser des milliards d'euros en subventions énergétiques coûteuses, une dette qui serait répercutée sur les consommateurs à plus long terme.

Les navires de Karpowership ont une capacité de bicarburation, fonctionnant au gaz naturel, au fioul à faible teneur en soufre ou au diesel à très faible teneur en soufre, ce qui garantit qu'ils constituent toujours la solution d'approvisionnement la plus rentable pour l'Europe.

Sa flotte de 33 Powerships se connecte directement au réseau électrique d'un pays, en tirant parti des infrastructures existantes, et peut le faire en 30 jours seulement. Si l'option préférée est d'utiliser les actifs gaziers existants, des FSRU dédiés sont également disponibles pour une connexion immédiate à ses Powerships. Cela permet de maintenir des réserves stratégiques de GNL et de fournir des approvisionnements supplémentaires de ce combustible aux centrales électriques terrestres.

Comme les Powerships sont livrés avec toute l'infrastructure dont ils ont besoin, les perturbations pour les communautés locales à terre sont minimes. Elles ne laissent également aucun impact sur l'environnement lorsqu'elles sont mises hors service. Les Powerships sont simplement débranchés et redéployés là où ils sont le plus nécessaires.

