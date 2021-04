Kasten by Veeam lance la nouvelle version Kasten K10 v4.0, la première solution de protection des données native de Kubernetes contre les ransomware

La gestion renforcée des données Kubernetes améliore la plateforme de sauvegarde/restauration, reprise après incident et de mobilité applicative Kubernetes la plus complète

COLUMBUS, Ohio, 28 avril 2021 /PRNewswire/ -- Kasten by Veeam® , leader du marché de la sauvegarde et de la reprise après incident Kubernetes, annonce la disponibilité de la nouvelle version Kasten K10 v4.0 , sa plateforme de gestion de données primée de Kubernetes. Avec une facilité d'utilisation inégalée, une sécurité de bout en bout et un riche écosystème de soutien sur l'ensemble de la pile d'applications, la dernière version de Kasten K10 est la solution de gestion des données d'entreprise la plus complète à ce jour. Conçue spécialement pour Kubernetes, Kasten K10 v4.0 offre les meilleures capacités du secteur en matière de protection native contre les ransomware de Kubernetes, fournissant ainsi l'immuabilité nécessaire contre les attaques de ransomware.

« Les ransomware constituent l'un des problèmes les plus pressants pour les entreprises. Selon les estimations les plus prudentes, les pertes mondiales dues aux ransomware se sont élevées à plus de 20 milliards de dollars en 20201. Ces attaques visent de plus en plus les utilisateurs de Kubernetes, car l'adoption des conteneurs est devenue une condition préalable à la modernisation de l'informatique et à la transformation numérique », a déclaré Niraj Tolia, président-directeur général de Kasten by Veeam. « Les acteurs malveillants savent que le développement rapide, les lacunes dans l'installation et les problèmes permanents de sauvegarde et d'exploitation peuvent constituer des vecteurs de menaces faciles pour les ransomware. Les nouvelles fonctionnalités de protection des données contre les ransomware de Kasten K10 comblent ces lacunes, offrant une défense extrêmement efficace contre les attaques de ransomware dans les environnements Kubernetes. »

Les fonctionnalités introduites dans la nouvelle version Kasten K10 v4.0 soulignent l'engagement de Kasten envers les utilisateurs de Kubernetes, car elles intègrent les principes de l'architecture « cloud natif » et les capacités de sécurité renforcée dans une plateforme native de Kubernetes qui permet d'optimiser en permanence l'environnement et les performances. Kasten K10 v4.0 est la plus importante mise à jour de la plateforme de gestion des données Kubernetes depuis son acquisition par Veeam, dans la mesure où elle permet aux équipes DevOps et PlatformOps de répondre efficacement à la menace des ransomware dans les environnements conteneurisés. Kasten K10 v4.0 comprend également un certain nombre de nouvelles certifications de partenariats et un support amélioré pour davantage de services de données. En outre, la plateforme mise à jour présente plusieurs améliorations pour une plus grande facilité d'utilisation qui améliorent le soutien à clusters multiples avec des capacités d'automatisation avancées pour une sauvegarde et une restauration simplifiées.

Les principales nouvelles caractéristiques sont les suivantes :

Sécurité :

Protection des données avec Kubernetes pour rendre l'immuabilité possible afin de se protéger contre les ransomware, les attaques malveillantes en interne ou les suppressions accidentelles

Convivialité :

Politiques centrées sur les applications permettant aux utilisateurs autorisés de créer des politiques Kasten K10 dans l'espace-nom d'une application pour protéger uniquement cette application spécifique

Soutien aux écosystèmes élargi :

Riches intégrations dans l'écosystème avec prise en charge de HPE Ezmeral Container Platform, Nutanix Karbon, Red Hat OpenShift, Microsoft Azure Stack, et sauvegarde sur des cibles NFS.

Les recherches menées par Evaluator Group montrent que la cybersécurité et la protection des données ont fait l'objet d'une attention accrue en raison de la pandémie de COVID-19. Cette évolution s'explique en grande partie par le fait que les attaques de ransomware continuent de devenir plus fréquentes et plus sophistiquées », a déclaré Krista Macomber, analyste principale chez Evaluator Group. « Il est essentiel de se protéger contre ces types d'attaques au moment où les entreprises se préparent à adopter des environnements de production et critiques pour les entreprises Kubernetes. Des fonctionnalités telles que celles offertes par Kasten K10 v4.0 peuvent simplifier le processus de protection des environnements Kubernetes contre les ransomware, permettant ainsi aux clients d'éviter les lacunes dans la couverture qui pourraient entraîner des pertes de données et des temps d'arrêt extrêmement coûteux. »

La nouvelle version Kasten K10 v4.0 sera présentée lors de l'édition 2021 de KubeCon EU + CloudNativeCon EU ainsi que lors de l'événement VeeamON 2021 .

Téléchargez gratuitement K10 v4.0 ici.

Citations des partenaires

« Kubernetes est rapidement devenu l'un des principaux facilitateurs du cloud hybride, mais son adoption rapide dans l'entreprise en a fait une cible probable des cyberattaques, notamment des ransomware », a déclaré Kris Inapurapu, vice-président du développement commercial chez MinIO. « L'immuabilité des applications Kubernetes, comme ce que propose K10 v4.0, combinée à un stockage objet cohérent et performant, crée des sauvegardes évolutives et résilientes qui offrent aux organisations des défenses renforcées contre la menace des ransomwares et autres attaques malveillantes. »

« Alors que les entreprises visent une plus grande simplicité et une plus grande flexibilité de déploiement, les conteneurs et Kubernetes sont devenus un élément important d'une stratégie de gestion des données multi-cloud », a déclaré Paul Speciale, directeur des produits chez Scality. « Au sein de l'écosystème du cloud natif, cependant, les sauvegardes Kubernetes sont devenues les cibles privilégiées des attaques de ransomware. Dans ces environnements, les applications et les données doivent être accessibles et portables, mais aussi protégées grâce à des capacités de défense telles que celles offertes par Kasten. K10 v4.0 permet aux entreprises de bénéficier de capacités de sauvegarde et de reprise après sinistre conviviales mais ultra-résistantes, à mesure qu'elles étendent leurs services et leurs charges de travail sans la menace imminente des ransomware. Scality prend en charge les sauvegardes de Kasten K10 avec l'immuabilité des données via l'API S3 et le verrouillage des objets. »

À propos de Kasten by Veeam

Kasten by Veeam® est le leader de la sauvegarde et de la reprise après sinistre. Sa solution aide les entreprises à surmonter les défis liés à la gestion des données le jour 2 pour exécuter en toute confiance des applications sur Kubernetes. Kasten K10, sa plateforme de gestion des données spécialement conçue pour Kubernetes, fournit aux équipes chargées des opérations d'entreprise un système facile à utiliser, évolutif et sécurisé pour la sauvegarde/restauration, la reprise après sinistre et la mobilité des applications avec une simplicité opérationnelle inégalée. Kasten est une unité commerciale indépendante de Kubernetes au sein de Veeam. Pour plus d'informations, consultez le site www.kasten.io ou suivez @kastenhq surTwitter.

